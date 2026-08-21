Ludovic Orban îl face pe Nicușor Dan „măscărici” înainte de numirea premierului. Scandal pentru Bolojan

Publicat 21 aug. 2026, 13:40 Sursă Realitatea PLUS

Ipocrizie maximă din partea lui Ludovic Orban care acum îl atacă dur pe Nicușor Dan și îl numește „măscăriciul sistemului”, acuzându-l că a ajuns o marionetă a celor care trag sforile din spatele puterii. Atacul vine chiar înaintea numirii noului premier. Doar că Orban, care i-a fost și consilier lui Nicușor Dan, pare să fi uitat propriul trecut politic și momentele în care el însuși a ajuns ținta ironiilor.

Distribuie articolul