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Politica· 1 min citire
Ludovic Orban îl face pe Nicușor Dan „măscărici” înainte de numirea premierului. Scandal pentru Bolojan
Ludovic Orban și Nicușor Dan (foto: profimedia)
Publicat21 aug. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS
Ipocrizie maximă din partea lui Ludovic Orban care acum îl atacă dur pe Nicușor Dan și îl numește „măscăriciul sistemului”, acuzându-l că a ajuns o marionetă a celor care trag sforile din spatele puterii. Atacul vine chiar înaintea numirii noului premier. Doar că Orban, care i-a fost și consilier lui Nicușor Dan, pare să fi uitat propriul trecut politic și momentele în care el însuși a ajuns ținta ironiilor.
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