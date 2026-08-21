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Politica· 1 min citire

Ludovic Orban îl face pe Nicușor Dan „măscărici” înainte de numirea premierului. Scandal pentru Bolojan

Ludovic Orban și Nicușor Dan (foto: profimedia)

Ludovic Orban și Nicușor Dan (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS

Ipocrizie maximă din partea lui Ludovic Orban care acum îl atacă dur pe Nicușor Dan și îl numește „măscăriciul sistemului”, acuzându-l că a ajuns o marionetă a celor care trag sforile din spatele puterii. Atacul vine chiar înaintea numirii noului premier. Doar că Orban, care i-a fost și consilier lui Nicușor Dan, pare să fi uitat propriul trecut politic și momentele în care el însuși a ajuns ținta ironiilor. 

În cadrul unei postări publicate pe Facebook, Orban l-a descris pe Nicușor Dan drept „marioneta ce riscă să devină măscăriciul sistemului. Însă pe vremea când era consilierul președintelui, Orban îl apăra public.

Atacul lui Ludovic Orban vine într-un moment în care la Cotroceni se discută numele viitorului premier. De altfel, fostul lider liberal i-a transmis în luna iunie lui Nicușor Dan să nu-l desemneze pe Grindeanu, liderul PSD fiind una dintre variantele de pe masa președintelui.

De-a lungul timpului, Ludovic Orban a fost protagonistul mai multor momente penibile și au fost controverse în jurul său.

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