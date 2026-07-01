Test IQ: găsește piesa de șah diferită în doar 8 secunde! Puțini reușesc să observe detaliul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 16:15

Testele IQ și iluziile optice au devenit unele dintre cele mai populare provocări de pe internet, deoarece pun la încercare atenția, viteza de observație și capacitatea de analiză. De această dată, provocarea pare simplă la prima vedere, însă doar cei cu un ochi foarte bine antrenat reușesc să identifice piesa de șah diferită în mai puțin de opt secunde.

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