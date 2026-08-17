Iubirea adevărată există! Ce fac doi bătrâni în fiecare vineri după 80 de ani de mariaj?

O căsnicie de opt decenii și un ritual săptămânal păstrat de aproape 50 de ani. John și Jerry Carroll, un cuplu din Tennessee, au ajuns la vârste impresionante, dar continuă să se bucure de unul dintre cele mai simple obiceiuri din viața lor: în fiecare vineri dimineață ies la micul dejun împreună cu prietenii.
John Carroll are 101 ani, iar soția sa, Jerry, a împlinit 100 de ani. Cei doi au aniversat recent 80 de ani de căsătorie, devenind un exemplu remarcabil de longevitate și devotament.
De-a lungul deceniilor, viața lor s-a schimbat în multe feluri, însă un lucru a rămas constant: întâlnirea de vineri dimineața cu prietenii.
Micul dejun de vineri, tradiție de aproape jumătate de secol
De aproximativ 50 de ani, John și Jerry se întâlnesc vinerea cu un grup de prieteni pentru micul dejun, arată CBS.
Locul a devenit parte din ritualul lor, iar întâlnirea săptămânală continuă și acum, când cei doi au împreună peste două secole de viață.
Preferințele lui John pentru prima masă a zilei sunt cât se poate de simple. Bărbatul a povestit că, de regulă, alege un McMuffin cu ou și cârnați.
Pentru cei doi, însă, mâncarea este doar o parte a întâlnirii. Mai important este timpul petrecut împreună, alături de oamenii care le-au fost aproape de-a lungul anilor.
John Carroll, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial
Povestea lui John Carroll nu este impresionantă doar datorită longevității sale și a celor 80 de ani de căsnicie.
La 101 ani, el este și veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, iar experiențele sale din perioada conflictului au fost consemnate și păstrate într-un muzeu național.
În ciuda vârstei înaintate, John încearcă să rămână activ. Potrivit informațiilor despre rutina sa, bărbatul continuă să facă exerciții dimineața și să acorde atenție mișcării.
Care este secretul unei căsnicii de 80 de ani
Întrebat despre secretul unei relații care a rezistat timp de opt decenii, John Carroll nu a oferit o rețetă complicată.
Sfatul său se concentrează pe lucruri aparent simple: respect, sprijin reciproc și responsabilitate.
„Poartă-te frumos cu soția ta și încearcă să o ajuți tot ce poți și muncește din greu!”, este principiul după care spune că s-a ghidat de-a lungul vieții.
Pentru John și Jerry, longevitatea căsniciei nu pare să fie legată de gesturi spectaculoase, ci de faptul că au continuat să fie unul alături de celălalt și să construiască împreună o familie.
O familie numeroasă, construită în opt decenii
În cei 80 de ani de căsătorie, John și Jerry Carroll au trecut prin numeroase etape ale vieții și au construit o familie numeroasă.
Cei doi au trei copii, șapte nepoți, 21 de strănepoți și un stră-strănepot.
Astăzi, familia reprezintă una dintre cele mai importante moșteniri ale cuplului, iar tradiția întâlnirii de vineri continuă să le ofere ocazia de a socializa și de a se bucura de compania prietenilor.
La 100 și 101 ani, John și Jerry demonstrează că vârsta nu trebuie să însemne renunțarea la lucrurile care aduc bucurie.
În fiecare vineri dimineață, cei doi își respectă în continuare programul: se întâlnesc cu prietenii, iau micul dejun și petrec timp împreună.
Un obicei început cu aproximativ cinci decenii în urmă a devenit astfel una dintre constantele unei povești de dragoste care durează de 80 de ani.