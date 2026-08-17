Iubirea adevărată există! Ce fac doi bătrâni în fiecare vineri după 80 de ani de mariaj?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 aug. 2026, 23:21

O căsnicie de opt decenii și un ritual săptămânal păstrat de aproape 50 de ani. John și Jerry Carroll, un cuplu din Tennessee, au ajuns la vârste impresionante, dar continuă să se bucure de unul dintre cele mai simple obiceiuri din viața lor: în fiecare vineri dimineață ies la micul dejun împreună cu prietenii.

Distribuie articolul