Oamenii care trăiesc cu furie și neîncredere îmbătrânesc mai repede. Rezultatele unui studiu arată ce se întâmplă în organismu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 10:28

Ideea potrivit căreia chipul unui om ajunge să reflecte, odată cu trecerea anilor, felul în care a ales să trăiască nu ține doar de o vorbă populară. Cercetările științifice indică faptul că anumite stări și atitudini menținute pe termen lung pot avea efecte asupra organismului, iar printre acestea se numără ostilitatea persistentă și cinismul.

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