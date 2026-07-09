Soțul a refuzat o partidă de amor, iar soția a sunat la poliție. Incident neobișnuit într-un cuplu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 16:16

Un apel la numărul unic de urgență a stârnit uimire în Italia, după ce o femeie și-a reclamat soțul pentru că a refuzat să întrețină relații intime. Incidentul, petrecut în orașul Livorno, s-a încheiat fără consecințe legale, însă a atras atenția prin motivul neobișnuit care a dus la intervenția poliției.

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