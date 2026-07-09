Soțul a refuzat o partidă de amor, iar soția a sunat la poliție. Incident neobișnuit într-un cuplu

Un apel la numărul unic de urgență a stârnit uimire în Italia, după ce o femeie și-a reclamat soțul pentru că a refuzat să întrețină relații intime. Incidentul, petrecut în orașul Livorno, s-a încheiat fără consecințe legale, însă a atras atenția prin motivul neobișnuit care a dus la intervenția poliției.
Apel la poliție după ce soțul a spus că este prea obosit
Întâmplarea a avut loc în Livorno, în regiunea Toscana, unde o femeie a solicitat intervenția autorităților după ce partenerul său a refuzat să întrețină relații sexuale, explicând că este epuizat și că își dorește doar să se odihnească.
Bărbatul, originar din Nigeria și stabilit în Italia, revenise acasă după o absență de peste o lună, perioadă în care fusese în țara natală. După un drum lung și obositor, acesta le-ar fi spus celor apropiați că are nevoie de somn înainte de orice altă activitate.
Soția sa a interpretat însă refuzul ca pe un semn că relația lor trece printr-o criză și a început să suspecteze că acesta i-ar fi fost infidel.
Discuția s-a transformat într-un conflict
Potrivit presei italiene, diferența de așteptări dintre cei doi a dus rapid la o ceartă aprinsă. Femeia și-ar fi dorit să marcheze revederea într-un mod romantic, însă răspunsul partenerului a provocat tensiuni.
Schimbul de replici s-a transformat în scurt timp într-o dispută zgomotoasă, iar femeia a decis să apeleze serviciul de urgență pentru a solicita intervenția poliției.
Țipetele și scandalul au fost auzite și de vecini, care s-au temut că în apartament ar putea avea loc un episod de violență domestică.
Polițiștii au constatat că nu fusese comisă nicio infracțiune
La sosirea echipajelor, oamenii legii au verificat situația și au stabilit că nu existau urme de agresiune și că nimeni nu era în pericol.
În urma discuțiilor purtate cu cei doi soți, polițiștii au concluzionat că era vorba despre un conflict conjugal provocat de neînțelegeri și nu despre o faptă penală, conform Il Messaggero.
Autoritățile au mediat disputa, i-au sfătuit pe cei doi să își rezolve diferendele pe cale amiabilă și au părăsit locuința după ce atmosfera s-a liniștit.
Incidentul din Livorno a devenit rapid subiect de discuție în presa italiană datorită motivului neobișnuit pentru care a fost solicitată intervenția poliției. Deși apelul la poliție a fost făcut pe fondul unei dispute conjugale, verificările au arătat că nu exista niciun risc pentru siguranța celor implicați și că nu fusese săvârșită nicio infracțiune.