Cea mai periculoasă plajă din Grecia. Curenții pot împinge înotătorii în larg sau spre stânci

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 17:04

Grecia este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români datorită plajelor sale spectaculoase și apelor cristaline. Totuși, există și locuri unde peisajele de poveste ascund pericole reale, iar o baie în mare se poate transforma rapid într-o experiență riscantă.

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