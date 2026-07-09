Cea mai periculoasă plajă din Grecia. Curenții pot împinge înotătorii în larg sau spre stânci

Grecia este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români datorită plajelor sale spectaculoase și apelor cristaline. Totuși, există și locuri unde peisajele de poveste ascund pericole reale, iar o baie în mare se poate transforma rapid într-o experiență riscantă.
Un astfel de loc este plaja Nas, aflată în nordul insulei Icaria, în partea centrală a nordului Mării Egee. Deși atrage anual numeroși vizitatori, plaja este cunoscută pentru curenții marini extrem de puternici, care pot pune în dificultate chiar și înotătorii experimentați.
Un colț sălbatic de natură, preferat de nudiști și de iubitorii de camping
Plaja Nas este înconjurată de un peisaj natural impresionant și are și o încărcătură istorică aparte. În apropiere se află ruinele unui templu antic dedicat zeiței Artemis, considerată protectoarea naturii și a vânătorii.
Zona este foarte apreciată de nudiști și de cei care preferă campingul în mijlocul naturii, departe de aglomerația stațiunilor turistice. Accesul către plajă se face pe o potecă prevăzută cu trepte, care coboară din drumul principal până în apropierea râului Nas. De aici, turiștii pot ajunge pe plajă traversând râul sau trecând peste stânci.
Pericolul începe chiar de la mal
În ciuda frumuseții sale, plaja Nas este considerată una dintre cele mai periculoase din Grecia din cauza curenților puternici care apar la doar câțiva metri de țărm.
Persoanele care intră în apă riscă să fie trase în larg sau împinse spre stânci, ceea ce poate provoca accidente grave. Din acest motiv, autoritățile au montat pe plajă o frânghie de siguranță de care se pot sprijini cei care intră în mare.
Chiar și în aceste condiții, riscurile nu dispar complet, iar turiștii sunt sfătuiți să fie extrem de prudenți și să nu își supraestimeze abilitățile de înot.
„O plajă foarte frumoasă, ușor accesibilă, dar care necesită multă grijă, chiar dacă ești cel mai bun înotător. Sunt curenți foarte puternici, din primii 2 metri imediat ce intri în apă. Ai nevoie de multă atenție”, spune un turist care a vizitat-o recent.
Insula grecească unde locuitorii se numără printre cei mai longevivi din lume
Plaja Nas se află pe insula Icaria, un teritoriu cu 8.312 locuitori și o suprafață de 255 de kilometri pătrați. Insula este predominant muntoasă și este traversată de lanțul Aetheras, al cărui punct cel mai înalt ajunge la 1.037 de metri.
Așezările de pe insulă sunt răspândite atât în apropierea coastei, cât și în zonele montane.
Icaria este cunoscută la nivel internațional și pentru faptul că face parte din așa-numitele „zone albastre”, regiunile unde oamenii trăiesc mai mult și au o stare de sănătate mai bună decât media globală. Potrivit specialiștilor, longevitatea locuitorilor este pusă pe seama stilului de viață simplu, a alimentației bazate pe produse locale și a comunităților strâns unite.