Motivul pentru care tenul devine mai gras vara, chiar dacă îl cureți mai des. Greșeala pe care foarte multe persoane o fac

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 23:20

În perioada verii, temperaturile ridicate și umiditatea crescută își pun amprenta asupra pielii, iar tenul gras sau mixt poate deveni și mai dificil de îngrijit. Excesul de sebum, porii dilatați și senzația de piele încărcată sunt probleme frecvente în sezonul cald, însă multe dintre obiceiurile adoptate pentru a le combate nu fac decât să le accentueze.

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