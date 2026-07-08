Motivul pentru care tenul devine mai gras vara, chiar dacă îl cureți mai des. Greșeala pe care foarte multe persoane o fac

În perioada verii, temperaturile ridicate și umiditatea crescută își pun amprenta asupra pielii, iar tenul gras sau mixt poate deveni și mai dificil de îngrijit. Excesul de sebum, porii dilatați și senzația de piele încărcată sunt probleme frecvente în sezonul cald, însă multe dintre obiceiurile adoptate pentru a le combate nu fac decât să le accentueze.
Explicația nu ține de lipsa igienei, ci de modul în care pielea își reglează producția de sebum în condiții de temperatură ridicată. Căldura, umiditatea, transpirația și expunerea la radiațiile UV modifică funcționarea glandelor sebacee și pot crea impresia că tenul produce „prea multă grăsime”, chiar dacă, în realitate, este vorba despre un mecanism normal de adaptare.
Sebumul nu este „murdărie”, ci un strat protector
Sebumul este o substanță uleioasă produsă de glandele sebacee, aflate în special la nivelul feței, scalpului și toracelui. El este alcătuit din trigliceride, acizi grași, ceramide, colesterol și squalen și are rolul de a proteja pielea.
Acest film lipidic:
reduce pierderea apei din piele;
menține flexibilitatea stratului cornos;
contribuie la apărarea împotriva bacteriilor și a altor microorganisme;
protejează pielea de agresiunile din mediul extern.
Cu alte cuvinte, sebumul este esențial pentru sănătatea pielii. Problema apare atunci când este produs în exces sau când se amestecă cu transpirația, particulele de praf și celulele moarte, favorizând luciul excesiv și apariția imperfecțiunilor.
Căldura stimulează glandele sebacee
Una dintre principalele explicații pentru tenul mai gras vara este temperatura.
Studiile au arătat că activitatea glandelor sebacee crește pe măsură ce temperatura pielii se ridică. Chiar și o creștere cu câteva grade poate determina o producție mai mare de sebum.
Organismul încearcă astfel să protejeze pielea de deshidratarea provocată de căldură și de radiațiile ultraviolete.
Din acest motiv, persoanele cu ten mixt sau gras observă adesea că zona frunții, nasului și bărbiei devine mult mai lucioasă în sezonul cald.
Transpirația accentuează senzația de ten gras
Mulți confundă transpirația cu sebumul.
În realitate, sunt două secreții complet diferite:
Vara, cele două se amestecă la suprafața pielii, formând o peliculă care reflectă lumina și creează aspectul de ten foarte gras.
De aceea, chiar dacă producția de sebum nu s-a dublat, pielea poate părea mult mai uleioasă decât în sezonul rece.
De ce spălatul excesiv poate înrăutăți problema
Mulți cred că dacă își spală fața de patru-cinci ori pe zi vor elimina excesul de sebum. În realitate, efectul poate fi exact opus.
Produsele de curățare foarte agresive îndepărtează nu doar excesul de sebum, ci și lipidele esențiale care formează bariera naturală a pielii.
Atunci când această barieră este afectată, pielea pierde apă mai ușor și transmite glandelor sebacee semnalul că trebuie să producă și mai mult sebum pentru a compensa.
Rezultatul este un cerc vicios:
În timp, acest mecanism poate accentua aspectul lucios al tenului.
Umiditatea ridicată schimbă comportamentul pielii
Nu doar temperatura contează, ci și umiditatea aerului.
În zilele foarte umede:
transpirația se evaporă mai greu;
pelicula de la suprafața pielii persistă mai mult;
porii pot părea mai dilatați;
machiajul și produsele cosmetice rezistă mai puțin.
Această combinație face ca tenul să pară mai gras decât este în realitate.
Radiațiile UV influențează și ele producția de sebum
Expunerea la soare produce o ușoară îngroșare a stratului superficial al pielii și stimulează mecanismele de apărare împotriva stresului oxidativ.
În primele zile după expunerea la soare, unele persoane au impresia că tenul este mai uscat și mai „curat”, deoarece radiațiile UV reduc temporar inflamația unor leziuni acneice.
Pe termen mai lung însă, efectul se inversează.
Pielea începe să compenseze uscăciunea prin creșterea producției de sebum, iar porii se pot încărca mai ușor cu celule moarte și lipide.
Alimentația și hidratarea pot influența aspectul tenului
Vara, alimentația se schimbă adesea. Consumul mai mare de băuturi zaharoase, înghețată, produse ultraprocesate sau alcool poate influența indirect activitatea glandelor sebacee și procesele inflamatorii din organism.
În același timp, deshidratarea ușoară – frecventă în zilele foarte călduroase – poate afecta echilibrul barierei cutanate. Chiar dacă pielea pare grasă, ea poate fi, în același timp, deshidratată. Acest paradox explică de ce unele persoane au simultan luciu excesiv și senzație de piele care „ține” sau se descuamează în anumite zone.
De ce apar mai ușor coșurile vara
Excesul de sebum nu provoacă singur acneea, dar creează un mediu favorabil pentru apariția acesteia.
Când sebumul se combină cu:
porii se pot bloca mai ușor. În interiorul lor se dezvoltă un mediu propice pentru multiplicarea bacteriilor implicate în acnee, ceea ce favorizează apariția punctelor negre și a leziunilor inflamatorii.
Cum poți controla excesul de sebum fără să agresezi pielea
Specialiștii recomandă un echilibru între curățare și protejarea barierei cutanate.
În sezonul cald este util să:
cureți fața de două ori pe zi cu un produs blând, adaptat tipului de ten;
folosești o cremă hidratantă cu textură lejeră, chiar dacă ai ten gras;
aplici zilnic protecție solară non-comedogenică;
îndepărtezi transpirația prin tamponare delicată, fără frecare excesivă;
eviți produsele care usucă agresiv pielea, deoarece acestea pot stimula producția compensatorie de sebum.
Dacă tenul tău devine mai gras vara, nu înseamnă că este mai murdar și nici că rutina de îngrijire nu funcționează. Temperaturile ridicate, umiditatea, transpirația și radiațiile UV stimulează în mod natural activitatea glandelor sebacee și modifică aspectul pielii.
Curățarea excesivă nu rezolvă problema, iar în multe cazuri o poate accentua. O rutină echilibrată, care respectă bariera naturală a pielii și controlează delicat excesul de sebum, este mult mai eficientă decât spălarea repetată a feței. Astfel, pielea își poate menține funcțiile de protecție fără să intre într-un cerc vicios al uscării și al producerii excesive de sebum, potrivit sursei.