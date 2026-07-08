Sărbătoarea zilei, 8 iulie 2026. Sfântul Mare Mucenic Procopie, ocrotitorul credinței, este sărbătorit astăzi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 07:07

Credincioșii ortodocși îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Procopie, unul dintre cei mai cunoscuți martiri ai Bisericii din perioada persecuțiilor împăratului Dioclețian. În aceeași zi sunt pomeniți și Sfinții Mucenici Epictet și Astion, considerați printre primii martiri ai creștinismului din Sciția Mică, pe teritoriul actual al Dobrogei, conform cărților Sfinte.

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