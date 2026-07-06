Ce înseamnă dacă plouă la botez. Superstițiile și tradițiile care aduc noroc copilului

Află ce spune tradiția populară despre ploaia din ziua botezului și care sunt cele mai cunoscute superstiții legate de această taină importantă din viața unui copil.
Ce înseamnă dacă plouă în ziua botezului. Superstițiile românești spun că este un semn de mare noroc
Botezul este unul dintre cele mai importante momente din viața unui copil, iar în tradiția românească fiecare detaliu al acestei zile este încărcat de simboluri și credințe populare. De la vremea de afară până la modul în care arde lumânarea sau reacția bebelușului în timpul slujbei, toate sunt considerate semne care pot prevesti destinul celui mic.
Una dintre cele mai răspândite întrebări este ce înseamnă dacă plouă chiar în ziua botezului. Potrivit tradițiilor populare, acest fenomen este considerat un semn de bun augur și este asociat cu binecuvântarea divină.
Ploaia în ziua botezului, simbol al norocului și al binecuvântării
În numeroase zone din România, ploaia din ziua botezului este văzută ca un semn că pruncul va avea parte de o viață prosperă și plină de belșug.
Apa care cade din cer este asociată cu purificarea și cu protecția divină, iar bătrânii spun că cerul „binecuvântează” copilul în momentul în care acesta primește Taina Sfântului Botez.
Totodată, există credința că ploaia spală toate piedicile din calea noului creștin și îi deschide drumul către un destin mai ușor, cu mai puține încercări și cu mult noroc.
De ce este bine dacă bebelușul plânge în timpul botezului
O altă superstiție cunoscută spune că plânsul copilului în momentul în care este scufundat în cristelniță nu trebuie privit ca un motiv de îngrijorare.
Din contră, tradiția populară susține că lacrimile alungă energiile negative și spiritele rele, iar copilul va crește sănătos și puternic.
Rolul bănuțului pus de nași
În multe familii se păstrează obiceiul ca nașii să pună un bănuț de argint sau de aur în hăinuțele copilului ori în apa folosită la băița de a doua zi.
Acest gest simbolizează prosperitatea, norocul financiar și protecția împotriva deochiului, fiind unul dintre cele mai răspândite obiceiuri legate de botez.
Cum trebuie să ardă lumânarea de botez
Și lumânarea aprinsă în timpul slujbei are o încărcătură simbolică aparte.
Dacă flacăra arde liniștit și fără să pâlpâie excesiv, se spune că micuțul va avea parte de o viață echilibrată și lipsită de mari necazuri.
Conform tradiției, lumânarea nu se stinge în biserică, ci abia atunci când copilul ajunge acasă, fiind stinsă de pragul locuinței.
Ce semnificație are fașa de botez
Fașa folosită în timpul slujbei trebuie să aibă dimensiunea potrivită, potrivit credințelor populare.
O fașă prea lungă ar putea simboliza o căsătorie întârziată, iar una prea scurtă este asociată cu o viață lipsită de longevitate. De asemenea, aceasta nu se spală imediat după botez, fiind păstrată până în ziua următoare.
Tradiția băiței de a doua zi
Obiceiurile continuă și după ceremonia religioasă. Apa folosită la băița de a doua zi nu este aruncată la întâmplare.
În funcție de zona țării, aceasta este vărsată fie la rădăcina unui pom roditor, pentru ca micuțul să fie harnic și să aibă parte de belșug, fie într-o apă curgătoare, simbol al unei vieți line și fără obstacole.
Tradiții păstrate din generație în generație
Chiar dacă multe dintre aceste credințe nu au o bază religioasă, ele continuă să fie respectate în numeroase familii din România.
Pentru mulți părinți și bunici, aceste obiceiuri reprezintă o modalitate de a transmite speranța că noul membru al familiei va avea parte de sănătate, noroc, iubire și o viață împlinită încă din prima zi în care este primit în comunitatea creștină.