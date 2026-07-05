Sărbătoarea zilei, 6 iulie: Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sfântul Sisoe cel Mare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 23:45

Pe data de 6 iulie a fiecărui an se face pomenirea Sfinților Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sisoe cel Mare. Această sărbătoare este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox.

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