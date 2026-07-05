Sărbătoarea zilei, 6 iulie: Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sfântul Sisoe cel Mare

Pe data de 6 iulie a fiecărui an se face pomenirea Sfinților Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sisoe cel Mare. Această sărbătoare este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox.
Sfântul Sisoe cel Mare a fost ucenicul Sfântului Antonie cel Mare. A primit de la Dumnezeu puterea de a vindeca bolnavii, a scoate duhurile rele și a învia morții. Sfântul Sisoe s-a nevoit în pustia Egiptului vreme de 72 de ani. Cuviosul Sisoe postea atât de mult, încât ajungea să nu mănânce nimic timp de mai multe zile.
Într-una din zile, un om se îndrepta cu fiul său spre chilia Sfântului Sisoe pentru a lua binecuvântare. Pe drum, copilul muri, însă tatăl, fără a se tulbura, și-a continuat drumul până la bătrânul Sisoe. A intrat în chilia acestuia cu fiul său în brațe. A căzut la pământ pentru a fi binecuvântat. După acest gest, tatăl s-a ridicat, lăsându-l pe copil la picioarele Sfântului Sisoe, conform crestinortodox.ro.
Bătrânul, necunoscând că fiul acestuia este mort, i-a spus:
Ridică-te și du-te afară!
După ce a rostit aceste cuvinte, copilul s-a ridicat și a ieșit. În urma acestei minuni, tatăl i-a spus Cuviosului Sisoe cele petrecute cu fiul său, iar bătrânul i-a spus să nu vestească nimănui despre cele petrecute până la moartea sa.
Cuviosul Sisoe a trecut la cele veșnice în anul 429.
Un frate l-a întrebat pe avva Sisoe: „Dacă suntem într-o călătorie și călăuza ne rătăcește, trebuie să-i atragem luarea-aminte?". Bătrânul zice: „Nu". Fratele întreabă: „Să-l lăsăm atunci să ne rătăcească?". Bătrânul zice: „Dar ce să faceți, să luați un ciomag și să-l bateți? Eu am cunoscut câțiva frați care călătoreau prin pustiu și călăuza lor i-a rătăcit, noaptea. Erau doisprezece și toți știau că s-au rătăcit și fiecare se lupta cu sine, ca să nu spună. Când s-a făcut ziua, călăuza și-a dat seama că au greșit drumul și le-a zis: «Iertați-mă, ne-am rătăcit». Toți i-au zis: «Știam, dar am tăcut». El a fost uluit și le-a zis: «Frații se stăpânesc până la moarte, ca să nu vorbească». Și L-a slăvit pe Dumnezeu. Bucata de drum pe care o rătăciseră era de douăsprezece mile".
Troparul Sfântului Cuvios Sisoe cel Mare
Glasul 1
Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Sisoe; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.
Condacul Sfântului Cuvios Sisoe cel Mare
Glasul 4
Arătatu-Te-ai astăzi...
Sihăstrind, înger pe pământ te-ai arătat, luminând, cuvioase, gândurile credincioșilor cu dumnezeiești semne totdeauna. Pentru aceasta, pe tine, Sfinte Sisoe, cu credință te cinstim.
Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Rămeț
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Părintelui arhimandrit Dometie Manolache, cu titulatura: Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Rămeț, cu cinstire în ziua de 6 iulie. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv de la Rămeț au fost deshumate marți, 18 martie 2025, în cadrul unei slujbe speciale oficiate de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului și Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei.
Părintele Dometie Manolache a fost unul dintre marii părinți duhovnici ai secolului trecut, pe care i-a dat lumii țara noastră. Născut în ziua de 15 octombrie 1924, într-un sat din județul Buzău, și trecut la cele veșnice în ziua de 6 iulie 1975, părintele Dometie a rămas în evlavia credincioșilor drept "duhovnicul sfânt de la Rămeț". La rândul său, părintele Dumitru Stăniloae, referindu-se la părintele Dometie, l-a numit drept "un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate".
Tot astăzi, facem pomenirea:
Sfintei Mucenițe Lucia, fecioara, și a lui Rix, vicarul;
Sfinților 24 de mucenici care împreună cu Lucia și cu Rix au mărturisit pe Hristos;
Sfințitului Mucenic Astie, episcopul Dirahiei;
Sfinților Arhip și Filimon;
Sfinților Mucenici Apolonie, Alexandrion, Epimah și Onisim.
Mâine, facem pomenirea Sfintei Mucenițe Chiriachi.