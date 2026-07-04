Au comandat preparate de aproape 500 de euro, apoi au plecat fără să plătească. Scandal într-un restaurant după ce au reclamat gustul homarului

Un restaurant apreciat din Marea Britanie a devenit scena unui incident controversat, după ce un grup de șase clienți a consumat preparate și băuturi în valoare de aproape 500 de euro, iar ulterior a părăsit localul fără să achite nota de plată. Totul ar fi pornit de la o reclamație privind gustul homarului servit, despre care aceștia au susținut că avea un gust „de pământ”.
Clienții au refuzat toate soluțiile oferite de restaurant
Incidentul s-a petrecut la restaurantul Aegean Breeze Seafood & Steak House din orașul Worcester, unde grupul a luat masa timp de aproximativ două ore, conform Daily Mail. Potrivit conducerii localului, totul a decurs normal până în momentul în care clienții au reclamat unul dintre preparatele incluse într-un platou cu fructe de mare.
Angajații au încercat să rezolve situația pe cale amiabilă, propunând inițial o reducere modestă din nota de plată, iar ulterior eliminarea completă a costului homarului, evaluat la aproximativ 90 de euro.
Cu toate acestea, reprezentanții restaurantului susțin că oferta a fost respinsă, iar grupul a decis să plece fără să achite niciun produs consumat.
Nota de plată depășea 470 de euro
Directorul operațional al restaurantului, Paul Faulkner, a declarat că valoarea totală a consumației s-a ridicat la aproximativ 470 de euro, iar comportamentul clienților s-a schimbat radical înainte de plecare.
Potrivit acestuia, persoanele implicate au devenit ostile în timpul discuțiilor privind plata și au părăsit localul fără să achite factura.
Imaginile de pe camerele de supraveghere au fost făcute publice
Conducerea restaurantului, deschis în urmă cu mai puțin de un an și apreciat de clienți pe platformele de recenzii, a decis să publice imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
Administratorii spun că gestul are scopul de a avertiza și alte afaceri din zonă și de a facilita identificarea persoanelor implicate.
Totodată, reprezentanții localului și-au cerut scuze clienților care au asistat la incident, precizând că situația nu a avut legătură cu standardele restaurantului sau cu serviciile oferite.
Poliția investighează cazul
Autoritățile din West Mercia au confirmat că au deschis o anchetă după sesizarea primită din partea restaurantului.
Polițiștii verifică împrejurările în care grupul ar fi părăsit localul fără să achite nota de plată și încearcă să stabilească toate detaliile incidentului.
Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii analizează inclusiv imaginile surprinse de sistemul de supraveghere al restaurantului.