Au comandat preparate de aproape 500 de euro, apoi au plecat fără să plătească. Scandal într-un restaurant după ce au reclamat gustul homarului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 12:34

Un restaurant apreciat din Marea Britanie a devenit scena unui incident controversat, după ce un grup de șase clienți a consumat preparate și băuturi în valoare de aproape 500 de euro, iar ulterior a părăsit localul fără să achite nota de plată. Totul ar fi pornit de la o reclamație privind gustul homarului servit, despre care aceștia au susținut că avea un gust „de pământ”.

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