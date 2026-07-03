Cătălin Botezatu face praf influencerii. „Atârnători, papagali, penibili! Puneți mâna și munciți!”

Cătălin Botezatu a lansat un atac fără precedent la adresa influencerilor din România. Designerul susține că o mare parte dintre persoanele care se prezintă drept creatori de conținut nu au nicio contribuție reală și trăiesc exclusiv din imagine, în timp ce domenii întregi duc lipsă de angajați.
Creatorul de modă a criticat dur fenomenul influencerilor și a spus că doar foarte puțini dintre cei care apar la evenimentele mondene merită cu adevărat această titulatură.
„Ce influenceri? Cine sunt influencerii?”
Botezatu s-a arătat revoltat de faptul că tot mai multe persoane sunt promovate drept influenceri, deși, în opinia sa, nu au nicio realizare care să justifice această etichetă.
Designerul consideră că multe dintre vedetele din mediul online sunt prezente doar pentru a-și face imagine și pentru a încasa bani, fără să aducă un beneficiu real evenimentelor sau publicului.
„Ce influenceri? Cine sunt influencerii? Terminați-vă cu prostiile astea! În afară de 3-4-5 fete… care influenceri? Atârnători? Papagali? Ce? Cine sunt acești influenceri? Fetele astea botoxate, cu sânii atât de mari, care vin la un eveniment să promoveze evenimentul și mai iau și bani… Se promovează pe ele”, a declarat Cătălin Botezatu pentru CanCan.
Îi acuză că nu au nicio responsabilitate
Criticile creatorului de modă nu s-au oprit la imaginea promovată în mediul online. Acesta spune că mulți dintre cei care se prezintă drept influenceri nu au un loc de muncă și nici nu contribuie în vreun fel la economie sau la societate.
În opinia lui Botezatu, în timp ce antreprenorii și angajații din numeroase domenii se confruntă cu dificultăți și lipsă de personal, o parte dintre influenceri trăiesc exclusiv din expunerea pe rețelele sociale.
„Pe bune? Cine sunteți voi? Ce lăsați în urma voastră? Care influencerițe? Care influenceri? Aveți vreo responsabilitate? Dați de mâncare cumva unei familii? Aveți vreun job?”, a mai spus designerul.
„Numai penibili și penibile”
Prezent la un eveniment monden, Cătălin Botezatu a afirmat că a privit în jur și a văzut numeroase persoane care se prezintă drept influenceri, însă pe care nu le consideră relevante.
Mai mult, designerul a avertizat că, dacă va decide să spună nume, va face publice și alte lucruri despre cei pe care îi critică.
„Terminați cu influencerițele, că mă apucă crizele. Când o să dau nume, o să dau cu ei de pământ. Ăștia sunt atârnători. (...)
Acești influenceri… Aici cred că un sfert sunt numai influenceri. Dacă vă uitați, numai penibili și penibile sunt și aici. Da. Nu te uita așa la mine, că așa e. Toți penibilii și penibilele.”
Mesajul lui Botezatu pentru tinerii care vor să devină influenceri
În loc să urmărească succesul rapid din mediul online, Cătălin Botezatu îi îndeamnă pe tineri să se orienteze către meserii în care este nevoie de forță de muncă.
Designerul spune că România duce lipsă de croitori, cizmari, angajați în restaurante și specialiști în numeroase alte domenii, iar aceste locuri de muncă ar trebui să fie o prioritate pentru cei care își caută un viitor profesional.
„Ce dracu? Terminați-vă, bă! Puneți mâna și munciți! Duceți-vă, că nu mai avem croitori! Uite, în domeniul meu, nu mai avem cizmari. Sunt oameni în IT care au nevoie de voi. Sunt oameni în restaurante… Puneți mâna și lucrați în restaurante, că au oamenii nevoie de voi. Ce dracu’ influenceri? Terminați-vă cu prostiile astea!”