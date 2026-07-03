Cătălin Botezatu face praf influencerii. „Atârnători, papagali, penibili! Puneți mâna și munciți!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 23:26

Cătălin Botezatu a lansat un atac fără precedent la adresa influencerilor din România. Designerul susține că o mare parte dintre persoanele care se prezintă drept creatori de conținut nu au nicio contribuție reală și trăiesc exclusiv din imagine, în timp ce domenii întregi duc lipsă de angajați.

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