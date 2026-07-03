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Lifestyle· 2 min citire
Trucul cu lămâia care ține țânțarii departe de casă, fără spray-uri chimice
Lămâie
Aerul condiționat pornit non-stop usucă atmosfera din casă, iar țânțarii găsesc rapid loc printre curenții de aer. În loc să apelezi la spray-uri chimice cu miros puternic, o soluție simplă și naturală poate ține insectele la distanță: pulpa unui fruct citric tăiat, umezită la fiecare două zile cu puțină apă.
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