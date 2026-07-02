Schimbare uriașă în Sănătate. Românii vor avea pe telefon dosarul medical, consultațiile, rețetele și tratamentele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 16:42

Consultațiile, rețetele electronice și tratamentele efectuate în sistemul public de sănătate vor putea fi accesate online, dintr-o singură platformă. Parlamentul a aprobat proiectul care prevede dezvoltarea portalului „e-SănătateaMea”, un serviciu digital prin care pacienții vor avea acces rapid la propriul istoric medical, fără să mai fie nevoiți să solicite documente de la medici sau spitale.

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