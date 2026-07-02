Schimbare uriașă în Sănătate. Românii vor avea pe telefon dosarul medical, consultațiile, rețetele și tratamentele

Consultațiile, rețetele electronice și tratamentele efectuate în sistemul public de sănătate vor putea fi accesate online, dintr-o singură platformă. Parlamentul a aprobat proiectul care prevede dezvoltarea portalului „e-SănătateaMea”, un serviciu digital prin care pacienții vor avea acces rapid la propriul istoric medical, fără să mai fie nevoiți să solicite documente de la medici sau spitale.
Noua platformă va face parte din Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Conform proiectului adoptat, dezvoltarea portalului este programată să înceapă în a doua jumătate a anului 2026.
Românii vor putea verifica online consultațiile, rețetele și tratamentele
Prin intermediul portalului „e-SănătateaMea”, fiecare pacient va avea posibilitatea să consulte într-un singur loc informațiile medicale înregistrate în sistemul public. Vor fi disponibile istoricul serviciilor medicale decontate, documentele emise de furnizorii de servicii medicale, prescripțiile electronice, precum și date despre medicamentele și dispozitivele medicale utilizate în cadrul tratamentelor.
Accesul la platformă va fi securizat, iar autoritățile susțin că principalul obiectiv este ca asigurații să poată verifica rapid și ușor toate informațiile medicale care îi privesc.
Prin acest sistem ar putea dispărea numeroase situații în care pacienții nu mai găsesc o rețetă, nu își mai amintesc exact tratamentul urmat sau sunt nevoiți să adune documente din mai multe unități medicale pentru a-și completa dosarul.
Programările online vor deveni obligatorii în sistemul public
Una dintre cele mai importante noutăți prevăzute de proiect nu vizează doar accesul la dosarul medical. Portalul va include și un sistem național dedicat programărilor la furnizorii de servicii medicale.
Potrivit proiectului, începând cu trimestrul al patrulea din 2026, toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public vor avea obligația de a utiliza această platformă pentru programări.
Pacienții vor putea verifica locurile disponibile și își vor face programările direct online, fără să mai depindă exclusiv de apeluri telefonice, liste întocmite pe hârtie sau sisteme diferite de programare folosite de fiecare spital ori cabinet medical.
Platforma va fi testată înainte de implementarea completă
Înainte ca utilizarea sistemului să devină obligatorie la nivel național, autoritățile vor desfășura un proiect-pilot pentru a verifica modul în care funcționează platforma și integrarea acesteia cu infrastructura informatică existentă.
Portalul „e-SănătateaMea” va fi dezvoltat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul proiectului destinat redimensionării și modernizării Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS).