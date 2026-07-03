Soluția utilizată pentru tratamentele oncologice repetate

Pentru pacienții care au nevoie de tratamente intravenoase repetate, înțepăturile frecvente pot deveni dureroase și pot afecta venele periferice. În anumite situații, medicul recomandă o soluție mai stabilă și mai confortabilă pe termen lung.
Camera implantabilă pentru chimioterapie este un mic dispozitiv plasat sub piele, conectat la un cateter introdus într-o venă mare. Prin acest sistem se pot administra chimioterapie, alte tratamente intravenoase și perfuzii sau se pot recolta analize, în funcție de indicația medicului. Dispozitivul este util mai ales când tratamentul este de durată, când venele sunt fragile sau când medicamentele administrate pot irita țesuturile dacă ajung în afara venei.
După montare, camera trebuie îngrijită corect și accesată doar de personal instruit, cu respectarea regulilor de asepsie. Pacientul trebuie să anunțe rapid medicul dacă apar febră, roșeață, durere, umflare în zona dispozitivului sau dificultăți la administrare. Folosită corect, camera implantabilă pentru chimioterapie poate simplifica mult administrarea tratamentului oncologic.
Ai grijă de tine!
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