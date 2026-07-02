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Justitie· 2 min citire

Ministerul Public, solidar cu Înalta Curte de Casație, în fața demersurilor anunțate de Ilie Bolojan

Ministerul Justiției

Ministerul Justiției

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 18:41

Ministerul Public transmite un mesaj public de solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție, în contextul demersurilor anunțate de premierul Ilie Bolojan. Într-un comunicat, procurorii subliniază că independența justiției este o valoare fundamentală, nu un privilegiu al magistraților. Reacția vine după ce cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție privind amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.

Instituția afirmă explicit că „independența justiției nu reprezintă un privilegiu al magistraților, ci o garanție constituțională instituită în beneficiul fiecărui cetățean”, subliniind că judecătorii și procurorii trebuie să își exercite atribuțiile „fără presiuni, intimidări sau ingerințe din partea vreunei autorități ori a altor factori externi”.

Ministerul Public atrage atenția că relațiile dintre autoritățile statului trebuie să se desfășoare în „spiritul loialității constituționale, al respectului reciproc și al dialogului instituțional”. Divergențele privind competențele constituționale sunt considerate firești într-o democrație, însă procurorii avertizează că acestea trebuie soluționate „exclusiv prin mecanismele prevăzute de Constituție, fără manifestări care pot afecta încrederea publicului în actul de justiție”.

În același comunicat, Ministerul Public apreciază poziția Înaltei Curți privind necesitatea protejării independenței justiției și subliniază că apărarea acestei valori este „o responsabilitate comună a tuturor instituțiilor statului”.

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Procurorii își exprimă și respectul față de rolul Curții Constituționale, pe care o numesc „singura autoritate competentă să soluționeze conflictele juridice de natură constituțională”, insistând că procedurile trebuie să se desfășoare într-un climat de echilibru și respect instituțional.

În aceste condiții, Ministerul Public transmite că va continua să apere „cu fermitate și echilibru, independența justiției, separația puterilor în stat și valorile consacrate de Constituția României”.

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