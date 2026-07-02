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Justitie· 2 min citire
Ministerul Public, solidar cu Înalta Curte de Casație, în fața demersurilor anunțate de Ilie Bolojan
Ministerul Justiției
Ministerul Public transmite un mesaj public de solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție, în contextul demersurilor anunțate de premierul Ilie Bolojan. Într-un comunicat, procurorii subliniază că independența justiției este o valoare fundamentală, nu un privilegiu al magistraților. Reacția vine după ce cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție privind amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.
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