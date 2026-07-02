Ministerul Public, solidar cu Înalta Curte de Casație, în fața demersurilor anunțate de Ilie Bolojan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 18:41

Ministerul Public transmite un mesaj public de solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție, în contextul demersurilor anunțate de premierul Ilie Bolojan. Într-un comunicat, procurorii subliniază că independența justiției este o valoare fundamentală, nu un privilegiu al magistraților. Reacția vine după ce cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție privind amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.

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