Schimbare majoră în alimentație. Dispar coloranții artificiali, dar pericolul real rămâne

Marile companii alimentare renunță la coloranții artificiali, într-o mișcare care pare victoria supremă a mâncării sănătoase. În realitate, măsura este doar o fațadă: specialiștii avertizează că eliminarea „chimicalelor” vizuale lasă neschimbate adevăratele pericole din farfurie.
Nestlé, unul dintre cei mai mari producători de alimente la nivel global, a anunțat că va elimina complet coloranții artificiali din portofoliul său până la sfârșitul acestui an. În aceeași direcție se îndreaptă și Mars, care modifică rețetele unor produse emblematice, inclusiv celebrele bomboane M&M’s, recunoscute tocmai pentru paleta lor cromatică intensă.
Această decizie istorică nu vine din senin, ci este răspunsul direct la o cerere tot mai stridentă din partea publicului pentru produse percepute drept „naturale”. La presiunea consumatorilor se adaugă și un puternic impuls politic și comercial venit din Statele Unite. De exemplu, Robert F. Kennedy Jr., secretarul american pentru Sănătate, promovează intens eliminarea aditivilor sintetici, numindu-i substanțe „bazate pe petrol” și cerând public scurtarea listei de ingrediente de pe ambalaje. Deși multe dintre afirmațiile sale sunt contestate de comunitatea științifică, strategia sa prinde la public: astăzi, cuvintele „artificial” sau „sintetic” sperie cumpărătorii, iar companiile folosesc schimbarea rețetelor ca pe o puternică armă de marketing.
Mitul moleculei: Sunt coloranții artificiali cu adevărat mai periculoși?
Răspunsul specialiștilor s-ar putea să surprindă: nu neapărat. Din punct de vedere chimic, mulți coloranți sintetici au o structură moleculară identică cu cea a variantelor extrase din natură. Pentru corpul uman, o moleculă obținută în laborator și una extrasă dintr-o plantă sunt percepute exact la fel, organismul neavând cum să facă diferența între ele.
În plus, instituții stricte precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) autorizează utilizarea acestor aditivi doar după teste complexe de toxicitate, metabolizare și siguranță pe termen lung. Prin urmare, simpla origine a unei substanțe nu o clasifică automat ca fiind nocivă sau sigură.
Neîncrederea publicului a fost alimentată masiv de un studiu britanic din 2007, care asocia un mix de coloranți artificiali cu hiperactivitatea la copii. Deși EFSA a demontat ulterior metodologia acelei cercetări, Uniunea Europeană a impus totuși un avertisment obligatoriu pe etichetele produselor care îi conțin: „poate influența negativ activitatea și atenția copiilor”. Pentru a evita această propoziție care sperie părinții, majoritatea producătorilor au preferat pur și simplu să elimine compușii respectivi.
Capcana etichetelor „curate”: Adevăratul pericol nu stă în culoare
Experții în nutriție subliniază un detaliu crucial: rolul coloranților este strict estetic. Ei nu prelungesc termenul de valabilitate și nu aduc niciun aport nutritiv, ci doar satisfac o așteptare vizuală a consumatorului (cum ar fi faptul că asociem mental siropul de mentă cu un verde intens, deși el este natural gălbui).
Din acest motiv, marea problemă de sănătate publică nu este rezolvată odată cu schimbarea culorilor. Adevăratul inamic din farfurie rămâne consumul excesiv de alimente ultraprocesate. Produsele intens colorate – de la bomboane și dulciuri până la cerealele pentru micul dejun – sunt destinate în special copiilor și rămân principalele vinovate pentru explozia cazurilor de obezitate, diabet și boli cronice.
Înlocuirea unui colorant artificial cu un extract din sfeclă, morcov negru sau suc de struguri nu scade cantitatea uriașă de zahăr, sare sau grăsimi saturate din produs. De exemplu, în testele realizate de Mars pentru noile bomboane M&M’s naturale, singura provocare a fost reproducerea nuanței de albastru intens (motiv pentru care primele loturi vor fi lansate fără această culoare), însă compoziția de bază rămâne neschimbată.
În concluzie, eliminarea coloranților artificiali creează iluzia unui produs mai sănătos, însă beneficiul real pentru organism este minim. Pentru o alimentație cu adevărat echilibrată, specialiștii ne recomandă să privim dincolo de culori, să reducem alimentele ultraprocesate și să citim cu atenție valorile nutriționale de pe etichetă, nu doar originea ingredientelor.