Schimbare majoră în alimentație. Dispar coloranții artificiali, dar pericolul real rămâne

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 iul. 2026, 08:59

Marile companii alimentare renunță la coloranții artificiali, într-o mișcare care pare victoria supremă a mâncării sănătoase. În realitate, măsura este doar o fațadă: specialiștii avertizează că eliminarea „chimicalelor” vizuale lasă neschimbate adevăratele pericole din farfurie.

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