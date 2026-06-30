Slăbești 9 kilograme în 20 de zile? Adevărul despre dieta lui Robert F. Kennedy Jr. și riscurile pentru organism

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 14:20

Noua modă culinară de la Washington, sub lupa medicilor. Dieta bazată pe friptură și varză murată, promovată intens de Robert F. Kennedy Jr., a devenit rapid un fenomen printre apropiații administrației Trump. Deși oficialul susține că a topit nouă kilograme în doar 20 de zile mâncând carne, iaurt, kimchi și murături, specialiștii în nutriție trag un semnal de alarmă: această slăbire fulgerătoare este departe de a fi o metodă sigură sau susținută științific pe termen lung.

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