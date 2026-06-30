Slăbești 9 kilograme în 20 de zile? Adevărul despre dieta lui Robert F. Kennedy Jr. și riscurile pentru organism

Noua modă culinară de la Washington, sub lupa medicilor. Dieta bazată pe friptură și varză murată, promovată intens de Robert F. Kennedy Jr., a devenit rapid un fenomen printre apropiații administrației Trump. Deși oficialul susține că a topit nouă kilograme în doar 20 de zile mâncând carne, iaurt, kimchi și murături, specialiștii în nutriție trag un semnal de alarmă: această slăbire fulgerătoare este departe de a fi o metodă sigură sau susținută științific pe termen lung.
Ideea de a slăbi nouă kilograme în doar 20 de zile este extrem de tentantă. Un ritm de aproape jumătate de kilogram pierdut în fiecare zi reprezintă o transformare accelerată, însă specialiștii în nutriție avertizează că tocmai această viteză ar trebui să ne dea de gândit. Dieta promovată de Robert F. Kennedy Jr., Secretarul Sănătății din SUA, a devenit rapid un etalon în rândul oficialilor de la Washington, însă medicii subliniază că succesul unui singur om nu o transformă într-o rețetă universal valabilă.
Dieteticiana Maddie Pasquariello explică faptul că un astfel de regim, bazat aproape exclusiv pe friptură, iaurt, kimchi și varză murată, nu are în spate dovezi științifice solide. Deși alimentele fermentate au beneficii clare, transformarea lor într-o cură de slăbire restrictivă este o greșeală care poate costa scump organismul.
Varza murată versus kimchi: Aliați în farfurie, nu ingrediente minune
Pentru a înțelege cum funcționează această dietă, este util să privim cifrele. Atât varza murată, cât și kimchi-ul (preparat tradițional coreean din legume fermentate) sunt excelente pentru diversificarea meselor, având un aport caloric extrem de redus și un conținut bun de fibre.
O cană de varză murată: aduce aproximativ 27 de calorii și 4 grame de fibre.
O cană de kimchi: conține în jur de 23 de calorii și 2,4 grame de fibre.
Deși varza murată oferă un plus nesemnificativ de fibre (cu 0,3 grame mai mult) și o diferență de doar 4 calorii față de kimchi, introducerea lor în meniu nu garantează topirea kilogramelor.
Kennedy Jr. susține că acest stil alimentar l-a ajutat să reducă episoadele de aritmie cardiacă și să își diminueze cu 40% grăsimea viscerală (grăsimea periculoasă din jurul organelor interne) într-un singur an. Totuși, aceste afirmații rămân simple declarații personale, fără o confirmare medicală independentă care să garanteze că regimul va funcționa la fel pentru oricine altcineva.
Capcana ascunsă din alimentele fermentate: Excesul de sare și histamină
Ceea ce nu se vede în imaginile spectaculoase cu farfurii de pe rețelele de socializare este cantitatea uriașă de sodiu pe care o ascund murăturile. Procesul de fermentare necesită multă sare, iar un consum zilnic ridicat devine extrem de periculos pentru anumite categorii de persoane.
Prea multă sare provenită din legumele fermentate poate fi dăunătoare persoanelor cu hipertensiune arterială, boli renale, pietre la rinichi sau alte afecțiuni influențate de aportul de sodiu.
Pe lângă riscurile cardiovasculare și renale, consumul excesiv poate provoca probleme digestive imediate, precum balonarea și gazele intestinale, din cauza compușilor sulfurați. Situația se complică sever pentru persoanele care suferă de intoleranță la histamină. În cazul lor, alimentele fermentate pot declanșa reacții fizice extrem de neplăcute: migrene intense, stări de amețeală, anxietate, erupții pe piele sau episoade de diaree.
Efectul de modă la Washington și adevăratele reguli ale slăbitului
În ciuda avertismentelor, regimul face furori pe holurile puterii de la Casa Albă. Dieta a fost preluată și de alți oficiali de rang înalt din administrația lui Donald Trump, printre care JD Vance, Howard Lutnick și Sean Duffy. Popularitatea sa rapidă arată cât de ușor prind dietele-vedetă care promit marea cu sarea într-un timp record. Din păcate, biologia umană nu este atât de simplă.
Dacă vrei să profiți de calitățile alimentelor fermentate fără să îți pui sănătatea în pericol, secretul este moderația. Varza murată și kimchi-ul ar trebui folosite doar ca garnituri, în cantități mici, lângă o farfurie echilibrată. Ele nu pot compensa o alimentație haotică în restul zilei.
În final, marii specialiști reamintesc că pierderea în greutate pe termen lung nu se reduce la un singur ingredient-minune, ci la un stil de viață sustenabil.
Anumite obiceiuri fac mai ușoară pierderea în greutate, cum ar fi accesul la exerciții fizice, posibilitatea de a merge pe jos sau timpul necesar pentru cumpărarea și prepararea unor alimente nutritive.
Dacă suferi de hipertensiune, afecțiuni renale sau migrene frecvente, prudența trebuie să fie maximă. Slăbitul sănătos necesită timp, mișcare și obiceiuri corecte, nu rețete politice copiate de la Washington.