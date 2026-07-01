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Politica· 1 min citire
Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, solicită Tribunalului să părăsească temporar țara: care e motivul
Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat1 iul. 2026, 13:27
SursăRealitatea PLUS
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, a solicitat miercuri Tribunalului București încuviințarea de a părăsi temporar țara, invocând o deplasare în interes de serviciu.
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