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Politica· 1 min citire

Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, solicită Tribunalului să părăsească temporar țara: care e motivul

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 13:27
SursăRealitatea PLUS

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, a solicitat miercuri Tribunalului București încuviințarea de a părăsi temporar țara, invocând o deplasare în interes de serviciu.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a solicitat miercuri Tribunalului București ridicarea temporară a interdicției de a părăsi țara, măsură impusă în cadrul controlului judiciar. Cererea vizează data de 3 iulie și are ca motiv deplasarea pentru rezolvarea unor probleme de serviciu, potrivit Realitatea PLUS.

La ieșirea din instanță, Ciucu a fost întrebat de ce nu își dă demisia sau nu se suspendă din funcție, în contextul restricțiilor impuse prin controlul judiciar. Acesta a răspuns că are „multă treabă la Primăria Capitalei”.

Judecătorii urmează să decidă dacă vor aproba solicitarea și vor ridica temporar interdicția de a părăsi teritoriul României.

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