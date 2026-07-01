UDMR - între premierul de la PSD și cel tehnocrat. Calculele matematice dau peste cap negocierile

Deși UDMR este deschisă să susțină o formulă guvernamentală condusă de PSD, calculele matematice din Parlament blochează în acest moment proiectul din lipsă de voturi, susțin surse politice. În fața acestui impas, partidele iau din nou în calcul, în discuțiile informale, scenariul unui premier tehnocrat, soluție avansată inițial și de președintele Nicușor Dan ca singură variantă fezabilă pentru deblocarea crizei.
Scenariul unui premier tehnocrat revine la masa negocierilor
Deși varianta unui șef de guvern tehnocrat este menționată din ce în ce mai des în culisele negocierilor politice pentru deblocarea crizei, aceasta nu a fost încă discutată direct cu președintele României. Formula, privită ca o soluție de avarie, prinde însă contur în condițiile în care partidele caută cu disperare o formulă de majoritate.
În acest context tensionat, liderul PSD Sorin Grindeanu și premierul demis Ilie Bolojan au avut o întâlnire recentă. Cei doi au abordat direct asperitățile din spațiul public și strategiile de comunicare ale celor două mari partide, fiind analizată inclusiv competiția acerbă dintre USR și social-democrați pentru atragerea diferitelor segmente de electorat.
Formula de guvernare propusă de UDMR și flexibilitatea liberalilor
O schimbare importantă de paradigmă vine dinspre tabăra maghiară. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-ar fi arătat deschis față de o formulă de guvernare din care USR să fie complet exclus, o mișcare ce ar putea reconfigura polii de putere din Parlament.
În paralel, semnale de flexibilizare vin și din zona liberală a fostei coaliții. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis în cadrul discuțiilor politice că există o disponibilitate reală pentru a se ajunge rapid la un acord pe măsurile guvernamentale urgente, propunând ca negocierile spinoase privind împărțirea ministerelor și structura exactă a Executivului să fie lăsate pentru o etapă ulterioară.
Matematica parlamentară, principalul dușman al stabilității
În ciuda discursurilor publice tăioase, realitatea din spatele ușilor închise arată că partidele au depășit primele mari obstacole tehnice. În acest moment, principalul punct de blocaj nu mai este reprezentat de programul de guvernare sau de viziunea asupra măsurilor economice de urgență.
Adevărata problemă rămâne una strict matematică: lipsa unei majorități clare și asumate în Parlament care să poată garanta stabilitatea și supraviețuirea unui nou Cabinet în fața voturilor de blam.