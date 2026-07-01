UDMR - între premierul de la PSD și cel tehnocrat. Calculele matematice dau peste cap negocierile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 iul. 2026, 13:27

Deși UDMR este deschisă să susțină o formulă guvernamentală condusă de PSD, calculele matematice din Parlament blochează în acest moment proiectul din lipsă de voturi, susțin surse politice. În fața acestui impas, partidele iau din nou în calcul, în discuțiile informale, scenariul unui premier tehnocrat, soluție avansată inițial și de președintele Nicușor Dan ca singură variantă fezabilă pentru deblocarea crizei.

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