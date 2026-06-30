După caniculă vin inundațiile. Cod galben pe râurile din 19 județe

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 14:28

Alertă de inundații în aproape jumătate de țară. Hidrologii au emis un Cod galben de viituri și creșteri de debite, valabil de marți până miercuri la prânz, pe mai multe râuri din 19 județe. Autoritățile avertizează că ploile torențiale pot provoca revărsări de ape și inundații locale, fiind vizate în special bazinele hidrografice din zonele montane și de deal.

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