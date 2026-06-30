După caniculă vin inundațiile. Cod galben pe râurile din 19 județe

Alertă de inundații în aproape jumătate de țară. Hidrologii au emis un Cod galben de viituri și creșteri de debite, valabil de marți până miercuri la prânz, pe mai multe râuri din 19 județe. Autoritățile avertizează că ploile torențiale pot provoca revărsări de ape și inundații locale, fiind vizate în special bazinele hidrografice din zonele montane și de deal.
România trece printr-o tranziție meteorologică extremă, trecând brusc de la caniculă sufocantă la fenomene de instabilitate severă. Pe fondul precipitațiilor abundente prognozate pentru următoarele 24 de ore, hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații, valabilă de marți, de la ora 13:00, până miercuri, la ora 12:00.
Sunt vizate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și viituri rapide pe mai multe râuri din țară. Specialiștii avertizează că s-ar putea produce inundații locale și creșteri bruște de debite, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
Zonele afectate: Bazinele hidrografice aflate sub alertă
Avertizarea hidrologică vizează rețeaua de cursuri de apă din nu mai puțin de 19 județe, acoperind zone extinse din Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat și Oltenia. Râurile monitorizate atent în acest interval sunt:
Vişeu, Iza: judeţul Maramureş;
Someşul Mare (bazin superior și afluenți): judeţul Bistriţa Năsăud;
Someșul Mic: județele Bihor și Cluj;
Crasna, Barcău: judeţele Sălaj, Satu Mare şi Bihor;
Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb: judeţele Cluj, Bihor, Hunedoara şi Arad;
Arieș: județele Alba și Cluj;
Târnava Mare: județele Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba;
Mureș: județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad;
Olt: județele Harghita, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj;
Argeș: județele Argețele Argeș și Dâmbovița.
Schimbare radicală de decor: De la cod roșu de caniculă la vijelii și grindină
Această alertă hidrologică vine în contextul în care România resimte ultimele ore de caniculă extremă înainte de prăbușirea temperaturilor. Masa de aer fierbinte care a adus coduri roșii de caniculă în ultimele zile este dislocată rapid de un front atmosferic rece.
Șocul termic va declanșa furtuni violente, vijelii, căderi de grindină și ploi torențiale. Cantitățile mari de apă ce vor cădea într-un timp extrem de scurt reprezintă principalul motor al viiturilor prognozate de hidrologi. Autoritățile recomandă vigilență maximă, în special în comunitățile aflate în proximitatea cursurilor de apă montane.