REVOLTĂTOR. Un elev în scaun rulant nu a putut intra la examenul de Bacalaureat din cauza rampei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 11:04

Scandal la Bacalaureat în Târgu Mureș, unde un elev în scaun rulant a fost mutat pe ultima sută de metri la un alt centru de examen, din cauza lipsei rampelor de acces. Familia acuză nepăsarea autorităților, în timp ce Inspectoratul Școlar Județean susține că fișa de înscriere a candidatului nu conținea detalii despre nevoile sale de mobilitate.

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