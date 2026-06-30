REVOLTĂTOR. Un elev în scaun rulant nu a putut intra la examenul de Bacalaureat din cauza rampei

Scandal la Bacalaureat în Târgu Mureș, unde un elev în scaun rulant a fost mutat pe ultima sută de metri la un alt centru de examen, din cauza lipsei rampelor de acces. Familia acuză nepăsarea autorităților, în timp ce Inspectoratul Școlar Județean susține că fișa de înscriere a candidatului nu conținea detalii despre nevoile sale de mobilitate.
Prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat a început cu momente de tensiune maximă pentru un elev în scaun rulant din Târgu Mureș. Marți, în ziua probei la Limba și literatura română, candidatul a trebuit să fie relocat de urgență la un alt centru de examen, după ce familia sa a semnalat public că tânărul se află în imposibilitatea de a pătrunde în clădirea unde fusese repartizat inițial, transmite Radio Târgu Mureș.
O rampă inutilă: Treptele de după platformă au blocat accesul
Revolta familiei a izbucnit pe rețelele de socializare, unde părinții au explicat, printr-o postare, detaliile unei situații pe care au catalogat-o drept o discriminare flagrantă. Deși Liceul Agricol din Târgu Mureș—centrul unde fusese repartizat inițial elevul—dispunea de o rampă la intrare, aceasta s-a dovedit complet inutilă. Imediat după platformă urmau mai multe trepte, configurație ce făcea imposibilă înaintarea cu scaunul rulant. Familia a cerut intervenția imediată a autorităților pentru a repara această nedreptate.
ISJ Mureș se apără: Școala de proveniență nu a raportat detaliile tehnice
În replică, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Mureș a transmis un punct de vedere oficial prin care a explicat cum s-a ajuns la acest blocaj. Deși comisia de organizare îi rezervase elevului o bancă într-o sală situată la parter, în dimineața examenului oficialii s-au lovit de o altă problemă tehnică: structura rampei existente nu era proiectată să suporte greutatea cumulată a candidatului și a scaunului său rulant electric.
Purtătorul de cuvânt al ISJ Mureș, Camelia Irimie Matei, a pasat o parte din responsabilitate către liceul unde elevul a studiat, reclamând o lipsă de comunicare internă:
„Din păcate, unitatea de învățământ de proveniență nu a comunicat gravitatea situației și necesitățile specifice ale elevului. Aceste informații nu au fost cunoscute nici de conducerea școlii gazdă și, cu atât mai puțin, de președintele comisiei de examen, care nu avea cum să anticipeze scenariul în lipsa acestor date. Am încercat să găsim rapid soluții provizorii, cum ar fi o rampă mobilă sau sprijin fizic pentru a-l ajuta să intre, însă acestea au fost refuzate de familie.”
Mobilizare de urgență: Examen susținut de la ora 13:00, cu subiect de rezervă
Pentru a nu-i anula dreptul de a susține examenul în această sesiune, Comisia Județeană de Bacalaureat a activat procedurile de criză. S-a solicitat de la nivel central un subiect de rezervă, iar candidatul a fost transferat rapid într-un alt centru din municipiu, complet accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități motrice.
Astfel, cu o întârziere considerabilă cauzată de incident, elevul a reușit să înceapă redactarea lucrării la Limba română în jurul orei 13:00. Reprezentanții ISJ Mureș au dat asigurări că, pentru a evita alte momente de stres, tânărul va susține toate probele scrise rămase din calendarul examenului în noul centru de examinare, unde toate condițiile logistice sunt îndeplinite corespunzător.