Carambol pe DN7. Trei mașini implicate într-un accident. Două persoane au ajuns la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 09:01

Traficul rutier este complet oprit pe sensul Orăștie–Simeria, în zona localității Turdaș din județul Hunedoara, în urma unui accident grav. Din primele informații, în coliziune au fost implicate trei vehicule—un microbuz și două autoturisme—iar autoritățile intervin la fața locului.

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