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Carambol pe DN7. Trei mașini implicate într-un accident. Două persoane au ajuns la spital

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 09:01

Traficul rutier este complet oprit pe sensul Orăștie–Simeria, în zona localității Turdaș din județul Hunedoara, în urma unui accident grav. Din primele informații, în coliziune au fost implicate trei vehicule—un microbuz și două autoturisme—iar autoritățile intervin la fața locului.

În urma impactului violent, circulația pe DN7 a fost complet blocată pe ambele sensuri de mers, fiind necesară intervenția rapidă a echipajelor de urgență. La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje ale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, care au evaluat starea a trei persoane implicate în coliziune.

Dintre acestea, două victime au avut nevoie de transport la spitalul din Orăștie pentru investigații amănunțite și îngrijiri medicale suplimentare. Una dintre persoanele rănite a suferit mai multe traumatisme, însă era conștientă și cooperantă în momentul în care a fost preluată de către medici.

Pe toată durata intervenției autorităților, traficul rutier a rămas paralizat în ambele direcții, fapt care a generat coloane mari de mașini și întârzieri semnificative în zonă. Echipele de salvare și pompierii au acționat contra cronometru pentru curățarea carosabilului și îndepărtarea vehiculelor avariate, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții de deplină siguranță.

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