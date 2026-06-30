Percheziții în București și cinci județe într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane-cisternă

Scris de Adina Saleh Publicat: 30 iun. 2026, 09:54

Polițiștii de la Transporturi desfășoară, marți dimineață, 37 de percheziții domiciliare în București și în cinci județe, în cadrul a două dosare penale care vizează furtul de combustibil din vagoane-cisternă. Anchetatorii estimează că, în perioada octombrie 2025 – iunie 2026, ar fi fost sustrase aproximativ zece tone de produse petroliere.

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