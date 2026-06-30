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Justitie· 1 min citire

Percheziții în București și cinci județe într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane-cisternă

perchezitii

perchezitii

Scris de Adina Saleh Publicat: 30 iun. 2026, 09:54

Polițiștii de la Transporturi desfășoară, marți dimineață, 37 de percheziții domiciliare în București și în cinci județe, în cadrul a două dosare penale care vizează furtul de combustibil din vagoane-cisternă. Anchetatorii estimează că, în perioada octombrie 2025 – iunie 2026, ar fi fost sustrase aproximativ zece tone de produse petroliere.

Descinderile sunt efectuate de polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București în Capitală și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Teleorman. Cercetările vizează infracțiuni de furt calificat, delapidare și neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), ancheta privește sustragerea repetată de combustibili din vagoane-cisternă, precum și însușirea unor cantități de produse petroliere, lubrifianți și componente de material rulant.

În cadrul investigației, polițiștii au documentat activitatea infracțională a 35 de persoane fizice și a două persoane juridice. Cele două dosare penale sunt instrumentate sub supravegherea parchetelor de pe lângă Judecătoriile Sectorului 1 București și Buftea.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), precum și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prin structurile sale centrale și teritoriale.

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