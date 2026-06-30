Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Percheziții în București și cinci județe într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane-cisternă
perchezitii
Polițiștii de la Transporturi desfășoară, marți dimineață, 37 de percheziții domiciliare în București și în cinci județe, în cadrul a două dosare penale care vizează furtul de combustibil din vagoane-cisternă. Anchetatorii estimează că, în perioada octombrie 2025 – iunie 2026, ar fi fost sustrase aproximativ zece tone de produse petroliere.
Citește și
- 08:49Bărbatul evadat de la un punct de lucru al Penitenciarului Tulcea, prins de polițiști
- 17:00Decizie în dosarul care‑l vizează și pe Ciprian Ciucu. Odeta Nestor, „prințesa cazinourilor”, eliberată din arest preventiv
- 16:15Bărbat omorât în bătaie pe o stradă din Capitală. Agresorul, recidivist, a fost reținut de procurori
- 11:03Scandalul ROMATSA ia amploare. Inspecția Judiciară s-a autosesizat! Judecătoarea cazului, luată la țintă înaintea ședinței CSAT
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News