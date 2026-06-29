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Justitie· 1 min citire
Decizie în dosarul care‑l vizează și pe Ciprian Ciucu. Odeta Nestor, „prințesa cazinourilor”, eliberată din arest preventiv
Odeta Nestor, Ciprian Ciucu, Denise Rifai
Publicat29 iun. 2026, 17:00
SursăRealitate Plus
Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Jocurilor de Noroc, a fost eliberată din arestul preventiv și plasată în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului București și este definitivă, a anunțat Realitatea Plus. În schimb, un al doilea suspect reținut va rămâne în continuare în spatele gratiilor.
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