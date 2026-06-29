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Justitie· 1 min citire

Decizie în dosarul care‑l vizează și pe Ciprian Ciucu. Odeta Nestor, „prințesa cazinourilor”, eliberată din arest preventiv

Odeta Nestor, Ciprian Ciucu, Denise Rifai

Odeta Nestor, Ciprian Ciucu, Denise Rifai

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 17:00
SursăRealitate Plus

Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Jocurilor de Noroc, a fost eliberată din arestul preventiv și plasată în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului București și este definitivă, a anunțat Realitatea Plus. În schimb, un al doilea suspect reținut va rămâne în continuare în spatele gratiilor.

Potrivit minutei de ședință, instanța „admite contestația declarată de inculpatul 1 (Nestor), desființează încheierea contestată și, rejudecând în fond: respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpatul 1, înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu privind pe inc. 1 pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 29.06.2026 până la data de 28.07.2026 inclusiv (…); respinge ca nefondată contestația formulată de inculpatul 2.”

Odeta Nestor este vizată de un dosar DNA din care a fost disjuns dosarul lui Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

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