Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
Cod roşu de furtună în judeţele Caraş-Severin şi Timiş. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert
FOTO: Arhivă
Meteorologii au emis, luni seară, o serie de avertizări de tip nowcasting, Cod roșu, pentru mai multe localități din județele Caraș-Severin și Timiș.
Citește și
- 16:33Alertă de la ANM. Cod portocaliu de furtuni în șase județe din țară, luni după-amiaza
- 16:18Furtuna și grindina au făcut ravagii în județul Sibiu. Mai multe străzi au fost inundate. A fost emis mesaj RO-Alert-VIDEO
- 13:42Prognoza ANM 22 iunie - 5 iulie: caniculă în vestul și sudul țării, cu maxime de până la 37 de grade
- 13:34Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: temperaturi de 39°C. Populația, sfătuită să evite deplasările neesențiale
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News