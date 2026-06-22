Cod roşu de furtună în judeţele Caraş-Severin şi Timiş. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 18:29

Meteorologii au emis, luni seară, o serie de avertizări de tip nowcasting, Cod roșu, pentru mai multe localități din județele Caraș-Severin și Timiș.

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