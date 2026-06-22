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Cod roşu de furtună în judeţele Caraş-Severin şi Timiş. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 18:29

Meteorologii au emis, luni seară, o serie de avertizări de tip nowcasting, Cod roșu, pentru mai multe localități din județele Caraș-Severin și Timiș.

Cod roşu de vijelie puternică

Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou Cod roşu de vijelie puternică (peste 90 km/h), averse torenţiale care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

Sunt vizate localităţi din judeţul Caraş-Severin (Reşiţa, Caransebeş, Bocşa, Oraviţa, Caraşova, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniş, Fârliug, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ticvaniu Mare, Sacu, Copăcele, Ezeriş, Brebu, Zorlenţu Mare, Ciudanoviţa, Văliug, Goruia, Ocna de Fier, şi judeţul Timiş (Nădrag, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Criciova, Ştiuca).

Potrivit reprezentanților ANM, avertizarea este valabilă între orele 18:20 şi 19:10.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert

În acest context, au fost emise mai multe mesaje RO-Alert în care autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale pe durata manifestării fenomenelor periculoase și să adopte măsuri de autoprotecție.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu traverseze cursuri de apă în cazul creșterii debitelor, să evite apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi dislocate de vântul puternic și să nu se deplaseze cu autoturismele în zonele afectate de acumulări de apă.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență recomandă consultarea ghidurilor de comportament în caz de fenomene meteo extreme disponibile pe platforma națională „Fii Pregătit”

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