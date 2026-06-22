Cod galben ANM de căldură și furtuni: temperaturi ridicate, vijelii și grindină pe 22 și 23 iunie

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 22 iunie, mai multe avertizări cod galben pentru vreme călduroasă, disconfort termic accentuat, dar și pentru furtuni puternice, vijelii, grindină și ploi torențiale. Atenționările vizează mai multe regiuni ale țării, în intervalele 22 iunie și 23 iunie.
Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor până miercuri seară, iar disconfortul termic va fi mai ridicat în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. În același timp, mai multe zone vor fi afectate de instabilitate atmosferică, mai ales după-amiaza și seara.
Informare meteo ANM: vreme călduroasă până pe 24 iunie
ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 22 iunie, ora 10:30 - 24 iunie, ora 21:00. Fenomenele vizate sunt vremea călduroasă și disconfortul termic.
Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade.
Cele mai mici valori vor fi în depresiuni și în zonele unde instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în nord-vestul și sudul țării.
Cod galben de căldură pe 22 iunie
Pentru luni, 22 iunie, ANM a emis o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 12:00 - 21:00.
Zonele afectate sunt Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.
În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală, ITU, va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
Cod galben de furtuni, vijelii și grindină pe 22 iunie
Tot luni, 22 iunie, în intervalul 12:00 - 21:00, este în vigoare și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
Zonele afectate sunt zona de munte, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei.
La început, fenomenele vor apărea în zona de munte, apoi se vor extinde în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.
Pe arii restrânse vor fi vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, de 1-3 centimetri. În intervale scurte, de 1-3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 30-40 l/mp.
Cod galben de instabilitate atmosferică și pe 23 iunie
ANM a emis o altă atenționare cod galben pentru marți, 23 iunie, în intervalul orar 12:00 - 21:00. Fenomenele vizate sunt instabilitatea atmosferică și aversele însemnate cantitativ.
Zonele afectate sunt zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei.
În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.
Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.
Furtuni izolate pot apărea și în restul țării
Meteorologii precizează că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi posibile, pe arii restrânse, și în restul țării.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că mesajul va fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.