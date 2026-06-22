Cod galben ANM de căldură și furtuni: temperaturi ridicate, vijelii și grindină pe 22 și 23 iunie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 11:30

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 22 iunie, mai multe avertizări cod galben pentru vreme călduroasă, disconfort termic accentuat, dar și pentru furtuni puternice, vijelii, grindină și ploi torențiale. Atenționările vizează mai multe regiuni ale țării, în intervalele 22 iunie și 23 iunie.

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