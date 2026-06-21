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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații pe râuri din 12 județe, până luni dimineață -HARTĂ

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 17:07
SursăRealitatea PLUS

Hidrologii au emis duminică o atenționare Cod galben de inundații pe râuri din 12 județe, valabilă până luni dimineața.

Harta râurilor vizate de Codul galben

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că în intervalul 21 iunie, ora 14:00 - 22 iunie, ora 09:00, sub incidența Codului galben se află râuri din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu și Olt, aferente județelor: Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș.

Hidrologii precizează că atenționarea vizează în principal ”scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale”.

Cele mai ridicate probabilități de producere a fenomenelor periculoase sunt estimate pe unele râuri mici din județele Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj și Vâlcea, unde viiturile pot avea o intensitate mai mare.

Recomandările autorităților

Conform specialiștilor, fenomenele pot apărea și pe afluenți de grad inferior ai râurilor vizate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.

Autoritățile recomandă monitorizarea permanentă a evoluției situației hidrometeorologice și respectarea măsurilor dispuse în cadrul planurilor de gestionare a situațiilor de urgență generate de fenomene hidrologice periculoase.

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