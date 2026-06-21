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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații pe râuri din 12 județe, până luni dimineață -HARTĂ
FOTO: Arhivă
Publicat21 iun. 2026, 17:07
SursăRealitatea PLUS
Hidrologii au emis duminică o atenționare Cod galben de inundații pe râuri din 12 județe, valabilă până luni dimineața.
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