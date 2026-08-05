Caniculă de 38 de grade și vijelii în București. Prognoza până la sfârșitul săptămânii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 11:09

Bucureștiul va fi afectat de un val puternic de căldură până la sfârșitul săptămânii. Prognoza specială emisă miercuri anunță temperaturi de până la 38 de grade. Nopțile vor fi tropicale, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Începând de joi după-amiază vor apărea vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice.

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