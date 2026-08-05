Caniculă de 38 de grade și vijelii în București. Prognoza până la sfârșitul săptămânii

Bucureștiul va fi afectat de un val puternic de căldură până la sfârșitul săptămânii. Prognoza specială emisă miercuri anunță temperaturi de până la 38 de grade. Nopțile vor fi tropicale, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Începând de joi după-amiază vor apărea vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice.
Miercuri, temperaturi de până la 38 de grade
În intervalul 5 august, ora 10:00 – 6 august, ora 09:00, valul de căldură va fi intens și persistent. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37-38 de grade, iar minima se va situa între 18 și 21 de grade. Noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil în timpul zilei și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.
Joi vin vijeliile și ploile
În intervalul 6 august, ora 09:00 – 7 august, ora 09:00, canicula și disconfortul termic vor continua. Temperaturile maxime vor ajunge la 37-38 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade. După-amiază vor apărea vijelii și rafale de vânt cu viteze de 60-80 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat și pot depăși izolat 15 litri pe metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice.
Bucureștiul se va afla sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Joi, între orele 12:00 și 21:00, va fi valabil și un cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale. Nopțile vor rămâne tropicale, iar indicele temperatură-umezeală va depăși în continuare nivelul critic.
Vineri, canicula continuă
În intervalul 7 august, ora 09:00 – 8 august, ora 09:00, valul de căldură va persista. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, iar noaptea va fi tropicală. După-amiază și seara vor crește șansele de ploaie, descărcări electrice și vânt puternic. Rafalele vor ajunge la 50-60 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă pot depăși 15 litri pe metru pătrat.
În intervalul 8 august, ora 09:00 – 9 august, ora 10:00, canicula va continua în București. Temperatura maximă va fi de 34-35 de grade. Minimele se vor situa între 18 și 20 de grade, iar noaptea va rămâne tropicală. După-amiază și seara vor fi posibile înnorări puternice, descărcări electrice și vijelii. Aversele pot fi torențiale și vor aduce între 10 și 15 litri de apă pe metru pătrat.