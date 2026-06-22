Prognoza ANM 22 iunie - 5 iulie: caniculă în vestul și sudul țării, cu maxime de până la 37 de grade
Prognoza meteo ANM
După câteva zile cu temperaturi mai temperate, vremea se va încălzi treptat în aproape toată țara. Potrivit prognozei ANM pentru perioada 22 iunie - 5 iulie 2026, sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie vor aduce din nou episoade de caniculă, mai ales în vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor urca până la 37 de grade, iar ploile vor fi puține și, în general, slabe cantitativ.
Meteorologii au emis și un cod galben pentru vreme deosebit de caldă. Atenționarea este valabilă în intervalul 22 iunie, ora 10:30 - 24 iunie, ora 21:00. În acest interval, maximele vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade Celsius, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în nord-vestul și sudul țării. Disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele de câmpie din vest, nord-vest și sud.
Cod galben ANM de vreme deosebit de caldă
Vremea va deveni deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta. În multe regiuni, valorile termice vor fi ridicate pentru această perioadă, iar disconfortul termic va deveni tot mai accentuat în zonele joase. Cele mai afectate vor fi câmpiile din vestul, nord-vestul și sudul țării, unde aerul cald va persista mai multe zile.
Maximele anunțate de meteorologi vor varia între 24 și 34 de grade Celsius în intervalul vizat de codul galben. Cele mai mici valori se vor înregistra în depresiuni și în zonele unde instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. La polul opus, cele mai mari temperaturi vor fi în nord-vestul și sudul țării, unde vremea va avea aspect de vară autentică.
Prognoza ANM pentru Banat
În Banat, primele două zile ale intervalului, 22 și 23 iunie, vor aduce o scădere a temperaturilor maxime, până la medii de 28-29 de grade. După acest episod mai temperat, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată. Între 24 și 26 iunie, vremea va deveni călduroasă, cu maxime medii de 31-33 de grade, iar în perioada 27 iunie - 2 iulie se va ajunge la caniculă. În aceste zile, media valorilor diurne va fi de 34-37 de grade, după care este posibilă o ușoară scădere a regimului termic.
Temperaturile minime vor rămâne, în general, constante pe parcursul intervalului. Media acestora va fi cuprinsă între 16 și 19 grade, ceea ce înseamnă nopți destul de calde pentru această perioadă. Între 22 și 24 iunie, dar și între 2 și 5 iulie, vor fi local perioade cu averse, însă acestea vor fi în general slabe cantitativ. În restul intervalului, probabilitatea de ploaie va fi redusă.
Prognoza ANM pentru Crișana
În Crișana, intervalul va începe cu temperaturi diurne în scădere față de finalul săptămânii precedente. Maximele se vor situa, în medie, între 28 și 30 de grade, valori încă ridicate, dar mai suportabile decât cele așteptate ulterior. Din 24 iunie, vremea va începe să se încălzească treptat și va deveni călduroasă până pe 26 iunie, când maximele vor ajunge la medii de 31-33 de grade. Între 27 iunie și 2 iulie, vremea va deveni caniculară, cu maxime medii de 34-37 de grade.
Temperaturile minime vor avea mici oscilații pe tot parcursul celor două săptămâni. Media acestora se va încadra între 15 și 19 grade, astfel că nopțile vor fi mai calde mai ales spre finalul lunii iunie. În intervalele 22 - 24 iunie și 3 - 5 iulie, local vor fi perioade cu averse slabe cantitativ. În restul timpului, ploile vor fi rare, iar probabilitatea de apariție a acestora va rămâne redusă.
Prognoza ANM pentru Transilvania
În Transilvania, perioada 22 - 24 iunie va aduce temperaturi apropiate de cele normale pentru această dată. Maximele vor avea valori medii de 27-29 de grade, iar vremea va fi mai plăcută decât în regiunile vestice și sudice. După 24 iunie, însă, și aici va începe un proces de încălzire treptată. Până la finalul intervalului de prognoză, vremea va deveni călduroasă, cu maxime medii de 31-33 de grade.
Între 29 iunie și 2 iulie, pe arii restrânse, vremea ar putea deveni caniculară și în Transilvania. În această perioadă, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante, cu valori medii între 13 și 16 grade, dar în zonele depresionare pot fi ușor mai coborâte în unele nopți. Averse slabe cantitativ sunt posibile între 22 și 25 iunie, precum și între 1 și 5 iulie.
Prognoza ANM pentru Maramureș
În Maramureș, intervalul va începe cu temperaturi în scădere față de zilele anterioare, iar media maximelor va fi de 28-30 de grade. Din 26 iunie, vremea va intra într-un proces de încălzire ușoară și treptată. Maximele vor urca spre 32-34 de grade, astfel că vremea va deveni călduroasă până la începutul lunii iulie. În perioada 29 iunie - 1 iulie, este posibil ca vremea să devină caniculară, cu maxime medii de 35-36 de grade.
Temperaturile minime vor avea mici variații de la o noapte la alta. Media acestora va fi cuprinsă între 14 și 18 grade, ceea ce arată o încălzire treptată și pe timpul nopții. Între 22 și 24 iunie, dar și între 2 și 5 iulie, sunt așteptate intervale cu averse slabe cantitativ. În restul perioadei, șansele de ploaie vor fi reduse.
Prognoza ANM pentru Moldova
În Moldova, prima săptămână a intervalului, 22 - 28 iunie, va aduce maxime medii cuprinse între 28 și 30 de grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în sudul regiunii, unde vremea va fi mai caldă decât în restul Moldovei. Din 29 iunie și până pe 5 iulie, vremea va deveni călduroasă în toată regiunea. Maximele vor ajunge la 32-34 de grade, iar la câmpie, pe arii restrânse, este posibil să apară episoade de caniculă.
Temperaturile minime vor fi în creștere treptată. În perioada 23 - 29 iunie, acestea vor avea valori medii de 14-16 grade, iar între 30 iunie și 5 iulie vor urca spre 18 grade. Ploile vor apărea local în 24 și 25 iunie, precum și în intervalul 2 - 5 iulie. În general, acestea vor fi slabe cantitativ, iar în restul perioadei probabilitatea de ploaie va fi redusă.
Prognoza ANM pentru Dobrogea
În Dobrogea, zona continentală va avea parte de vreme călduroasă pe tot parcursul intervalului. Între 22 și 28 iunie, media temperaturilor maxime va fi de 30-31 de grade, iar între 29 iunie și 5 iulie va urca spre 32 de grade. Pe litoral, valorile vor fi ceva mai scăzute la început, cu maxime medii de 27-28 de grade. În a doua săptămână, și pe litoral se va observa o tendință de încălzire, cu maxime care vor ajunge spre 30 de grade.
Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 16 și 18 grade în cea mai mare parte a regiunii. În zona costieră, nopțile vor fi ușor mai calde, cu valori de 19-20 de grade. În jurul datei de 25 iunie, precum și în intervalul 1 - 5 iulie, vor fi local perioade cu averse slabe cantitativ. În restul timpului, ploile vor fi puține, iar probabilitatea de apariție a acestora va rămâne redusă.
Prognoza ANM pentru Muntenia
În Muntenia, vremea va fi călduroasă încă din prima săptămână, mai ales în zona de câmpie. Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 30 și 32 de grade, iar disconfortul termic va putea fi resimțit în orele amiezii. După data de 29 iunie și până pe 5 iulie, valorile diurne vor avea o tendință de creștere. În acest interval, maximele vor ajunge la medii de 33-35 de grade, ceea ce înseamnă că pot apărea și perioade cu caniculă.
Temperaturile minime vor avea mici oscilații pe tot parcursul intervalului. Media acestora va fi, în general, între 16 și 18 grade, astfel că nopțile vor deveni tot mai calde spre începutul lunii iulie. În intervalul 22 - 25 iunie, dar și între 1 și 5 iulie, vor fi local averse slabe cantitativ. În restul perioadei, probabilitatea de ploaie va fi redusă.
Prognoza ANM pentru Oltenia
În Oltenia, intervalul va începe cu temperaturi mai scăzute față de cele de la finalul săptămânii precedente. În primele zile, maximele vor avea medii de 28-30 de grade, însă această perioadă mai temperată nu va dura mult. Din 26 iunie, vremea se va încălzi și va deveni călduroasă, cu maxime medii de 32-34 de grade. Din 29 iunie și până pe 5 iulie, local va fi caniculă, iar valorile diurne vor ajunge la medii de 34-36 de grade.
Minimele vor avea mici variații de la o noapte la alta, dar se vor menține la valori ridicate pentru această perioadă. Media acestora va fi cuprinsă între 16 și 19 grade. În intervalul 22 - 25 iunie, dar posibil și între 2 și 5 iulie, vor fi local perioade cu averse în general slabe cantitativ. În restul timpului, ploile vor fi puține, iar probabilitatea de apariție va rămâne redusă.
Prognoza ANM pentru zona de munte
La munte, primele zile ale intervalului vor aduce temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Media maximelor va fi de 18-20 de grade, iar vremea va fi mai răcoroasă decât în restul țării. Din 27 iunie, însă, și în zona montană se va simți o încălzire. Valorile diurne vor urca la medii de 22-24 de grade, cu o posibilă scădere după data de 3 iulie.
Temperaturile minime vor fi în creștere treptată. În perioada 23 - 29 iunie, media acestora va fi de 10-12 grade, iar între 30 iunie și 5 iulie va ajunge în jurul valorii de 14 grade. Aversele vor apărea local în intervalul 22 - 25 iunie, precum și între 1 și 5 iulie, dar vor fi în general slabe cantitativ. În restul timpului, probabilitatea de ploaie va fi redusă, iar vremea va deveni treptat mai caldă și la altitudini mai mari.
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