Prognoza ANM 22 iunie - 5 iulie: caniculă în vestul și sudul țării, cu maxime de până la 37 de grade

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 13:42

După câteva zile cu temperaturi mai temperate, vremea se va încălzi treptat în aproape toată țara. Potrivit prognozei ANM pentru perioada 22 iunie - 5 iulie 2026, sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie vor aduce din nou episoade de caniculă, mai ales în vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor urca până la 37 de grade, iar ploile vor fi puține și, în general, slabe cantitativ.

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