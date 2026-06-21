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Weekend cu temperaturi de foc, caniculă în România

Caniculă

Caniculă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 08:07
SursăRealitatea PLUS

Valul de căldură continuă să se intensifice, iar meteorologii au prelungit codul galben de caniculă până marți. Temperaturile vor rămâne deosebit de ridicate, cu maxime ce pot ajunge până la 36 de grade Celsius.

„Până marți vom avea parte de o vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi unul accentuat în special în partea de vest și de sud-vest, iar ulterior și în partea de sud a teritoriului.

Trebuie punctat faptul că maximele termice vor fi cuprinse între 25-26°C pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei, și 34-36°C în partea de vest-sud-vest, cu cele mai mari valori astăzi duminică în partea de vest a țării și de sud-vest unde local va fi caniculă.

Însă trebuie menționat faptul că nu scăpăm de manifestările de instabilitate atmosferică, acestea își vor face simțită prezența astăzi duminică și luni, în special după orele amiezi în partea de vest a țării, precum și în zona Carpaților occidentali și meridionali.

Iar marți, cu precădere în partea de sud-sud-vest-centru-nord și nord-est, unde local sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice intensificări de scurtă durată ale vântului, rafale în general de 40-60 km/h, izolați vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.”, a declarat la Realitatea PLUS meteorologul ANM, Oana Catrina.

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