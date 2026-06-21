Weekend cu temperaturi de foc, caniculă în România

Publicat 21 iun. 2026, 08:07 Sursă Realitatea PLUS

Valul de căldură continuă să se intensifice, iar meteorologii au prelungit codul galben de caniculă până marți. Temperaturile vor rămâne deosebit de ridicate, cu maxime ce pot ajunge până la 36 de grade Celsius.

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