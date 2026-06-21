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Vremea· 1 min citire
Weekend cu temperaturi de foc, caniculă în România
Caniculă
Publicat21 iun. 2026, 08:07
SursăRealitatea PLUS
Valul de căldură continuă să se intensifice, iar meteorologii au prelungit codul galben de caniculă până marți. Temperaturile vor rămâne deosebit de ridicate, cu maxime ce pot ajunge până la 36 de grade Celsius.
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