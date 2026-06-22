Cod portocaliu de furtuni și grindină în aceste zone din România. Vântul poate ajunge la 90 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 22 iunie 2026, o avertizare nowcasting cod portocaliu de furtuni puternice și grindină pentru mai multe localități din județul Alba. Avertizarea este valabilă în intervalul 12:55 - 13:45.
Sunt vizate localitățile Ighiu, Galda de Jos, Meteș, Stremț, Bucium, Cricău, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor. În aceste zone sunt așteptate fenomene meteo severe, care pot afecta traficul, gospodăriile și bunurile aflate în aer liber.
Localitățile din Alba aflate sub cod portocaliu
Avertizarea nowcasting emisă de ANM vizează mai multe localități din județul Alba, unde furtunile pot deveni puternice într-un interval scurt de timp.
Localitățile aflate sub cod portocaliu sunt Ighiu, Galda de Jos, Meteș, Stremț, Bucium, Cricău, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor.
În aceste zone, meteorologii anunță averse torențiale care pot aduna între 25 și 40 de litri pe metru pătrat. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice frecvente și intensificări puternice ale vântului.
Grindină și rafale puternice de vânt
Potrivit ANM, vântul poate atinge viteze de 70-90 km/h. În astfel de condiții, obiectele ușoare pot fi luate de vânt, iar copacii sau crengile pot fi doborâte.
Meteorologii anunță și căderi de grindină de dimensiuni medii, cu diametrul de 2-3 centimetri. Fenomenul poate provoca pagube mașinilor, culturilor agricole și altor bunuri expuse.
Recomandări pentru locuitorii din zonele afectate
Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor și să se adăpostească în spații sigure. Oamenii sunt sfătuiți să nu stea sub copaci și să evite zonele în care pot cădea obiecte sau crengi. Șoferii ar trebui să nu parcheze mașinile sub copaci sau lângă stâlpi, panouri ori alte obiecte care pot fi doborâte de vânt. Locuitorii din localitățile vizate sunt îndemnați să urmărească actualizările meteorologice și mesajele transmise de autorități.