Cod portocaliu de furtuni și grindină în aceste zone din România. Vântul poate ajunge la 90 km/h

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 13:06

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 22 iunie 2026, o avertizare nowcasting cod portocaliu de furtuni puternice și grindină pentru mai multe localități din județul Alba. Avertizarea este valabilă în intervalul 12:55 - 13:45.

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