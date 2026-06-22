Piscină improvizată pe balcon, virală pe internet. Specialiștii avertizează asupra riscurilor ascunse ale unei astfel de idei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 18:59

În plină vară, când temperaturile ridicate îi determină pe oameni să caute soluții rapide pentru răcorire, un videoclip postat pe rețelele sociale a stârnit un val uriaș de reacții. Un bărbat și-a amenajat o piscină improvizată chiar pe balconul apartamentului său, iar imaginile au devenit rapid virale.

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