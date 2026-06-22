Piscină improvizată pe balcon, virală pe internet. Specialiștii avertizează asupra riscurilor ascunse ale unei astfel de idei

În plină vară, când temperaturile ridicate îi determină pe oameni să caute soluții rapide pentru răcorire, un videoclip postat pe rețelele sociale a stârnit un val uriaș de reacții. Un bărbat și-a amenajat o piscină improvizată chiar pe balconul apartamentului său, iar imaginile au devenit rapid virale.
Deși pentru unii internauți gestul a părut ingenios și amuzant, numeroși utilizatori și specialiști au atras atenția asupra pericolelor pe care le poate ascunde o astfel de improvizație.
Cum a transformat balconul într-o piscină suspendată
În imaginile distribuite online, bărbatul apare relaxându-se într-un bazin improvizat direct pe balcon. Pentru a crea spațiul de scăldat, acesta a acoperit suprafața balconului cu o folie impermeabilă și a umplut-o cu o cantitate considerabilă de apă.
Rezultatul a fost spectaculos din punct de vedere vizual: o adevărată piscină suspendată deasupra străzii. Totuși, ceea ce părea o soluție perfectă pentru combaterea caniculei a ridicat imediat semne de întrebare privind siguranța construcției.
Greutatea apei, principalul motiv de îngrijorare
Videoclipul a fost însoțit de numeroase comentarii care au atras atenția asupra unui aspect esențial: masa uriașă a apei.
Mulți utilizatori au subliniat că un metru cub de apă cântărește aproximativ o tonă, iar acumularea unei cantități mari pe o suprafață limitată poate genera o presiune semnificativă asupra structurii balconului.
Potrivit explicațiilor oferite de persoane cu pregătire tehnică, balcoanele rezidențiale sunt proiectate pentru anumite sarcini de exploatare, iar depășirea acestora poate conduce la deteriorări structurale sau, în situații extreme, la cedarea elementelor de rezistență.
Reacții împărțite în mediul online
Clipul a adunat rapid milioane de vizualizări și mii de comentarii. În timp ce unii au apreciat originalitatea ideii și spiritul creativ al proprietarului, alții au considerat că riscurile depășesc cu mult beneficiile.
Printre cele mai populare reacții s-au aflat avertismentele venite din partea persoanelor care lucrează în domeniul construcțiilor, acestea recomandând evitarea unor astfel de experimente.
În paralel, internetul a fost inundat și de comentarii ironice și glume care au contribuit la popularitatea videoclipului. Una dintre replicile care a devenit rapid virală a fost: „De asta femeile trăiesc mai mult”, în timp ce alți utilizatori au tratat situația cu umor, imaginând diverse scenarii nefericite.
Specialiștii recomandă prudență
Dincolo de amuzamentul generat de imagini, experții atrag atenția că apa poate produce încărcări surprinzător de mari asupra unei structuri aparent solide.
Chiar și un strat relativ redus de apă poate genera sute de kilograme pe fiecare metru pătrat, motiv pentru care amenajarea unor piscine improvizate pe balcoane sau terase trebuie analizată cu mare atenție.
În lipsa unei evaluări tehnice, astfel de soluții pot pune în pericol atât persoanele aflate pe balcon, cât și pe cele din jurul clădirii.
Deși imaginile au fost privite de mulți ca un moment de divertisment specific sezonului estival, dezbaterea generată în mediul online a readus în atenție importanța respectării limitelor de siguranță ale construcțiilor.
Piscina improvizată de pe balcon a devenit rapid una dintre cele mai comentate apariții virale ale verii, însă specialiștii avertizează că astfel de experimente nu ar trebui reproduse fără o verificare atentă a rezistenței structurii. În caz contrar, o idee aparent inofensivă se poate transforma într-un incident cu consecințe serioase.