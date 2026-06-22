Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce se face pe 24 iunie, în ziua de mare sărbătoare cu cruce roșie

Pe 24 iunie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante zile cu cruce roșie din calendarul creștin ortodox. Evenimentul religios are o semnificație aparte, fiind dedicat celui care a pregătit calea pentru venirea lui Iisus Hristos și care este considerat cel mai mare dintre proroci.
În tradiția populară românească, această zi coincide cu sărbătoarea Sânzienelor și este asociată cu numeroase obiceiuri, rugăciuni și acte de milostenie. Credincioșii consideră că 24 iunie este un moment potrivit pentru curățirea sufletului, întărirea credinței și apropierea de Dumnezeu.
Semnificația sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre puținele sărbători din calendar dedicate nașterii unui sfânt. Biserica îl cinstește pe cel care a vestit apropierea Împărăției lui Dumnezeu și care L-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos în apele Iordanului.
Potrivit tradiției creștine, Sfântul Ioan Botezătorul a avut o misiune unică, aceea de a pregăti oamenii pentru venirea lui Hristos și de a-i îndemna la pocăință și îndreptare sufletească.
Ce este bine să faci pe 24 iunie 2026
În această zi de mare sărbătoare, credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie și să înalțe rugăciuni către Sfântul Ioan Botezătorul pentru sănătate, pace și binecuvântare.
De asemenea, tradiția spune că este bine:
să mergi la biserică și să aprinzi lumânări pentru cei vii și pentru cei adormiți;
să dai de pomană alimente, fructe de sezon, apă sau colaci;
să faci pomelnice pentru sănătatea familiei și pentru odihna sufletelor celor plecați dintre noi;
să petreci ziua în liniște și rugăciune;
să ierți și să te împaci cu persoanele cu care ai avut neînțelegeri.
În multe zone ale țării, oamenii duc la biserică fructe și produse ale verii pentru a fi binecuvântate înainte de a fi împărțite celor nevoiași.
Tradiții și obiceiuri de Sânziene
Ziua de 24 iunie este cunoscută și ca sărbătoarea Sânzienelor. În mediul rural se păstrează și astăzi obiceiul culegerii florilor de sânziene, din care se împletesc coronițe considerate aducătoare de noroc, sănătate și prosperitate.
În unele regiuni, fetele tinere așază coronițele sub pernă, crezând că își vor visa ursitul. Totodată, oamenii împodobesc porțile și ferestrele cu flori de sânziene pentru protecția gospodăriei.
Ce nu este recomandat să faci în această zi
Fiind o sărbătoare cu cruce roșie, tradiția populară spune că este bine să fie evitate muncile grele în gospodărie și la câmp. De asemenea, credincioșii sunt îndemnați să evite certurile, vorbele urâte și faptele care pot tulbura liniștea acestei zile sfinte.
Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul
„Sfinte Ioane Botezătorule, înainte-mergător al Domnului și mare proroc al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi și pentru familiile noastre. Întărește-ne în credință, călăuzește-ne pe calea cea dreaptă și ajută-ne să trăim în pace, smerenie și iubire față de Dumnezeu și față de aproapele nostru.
Ocrotește-ne de primejdii, luminează-ne mintea și sufletul și mijlocește pentru iertarea păcatelor noastre. Dă-ne puterea de a urma voia lui Dumnezeu și de a rămâne statornici în credință în toate zilele vieții noastre. Amin.”
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorită pe 24 iunie 2026, rămâne una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox, un prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de valorile creștine.