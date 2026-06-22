Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce se face pe 24 iunie, în ziua de mare sărbătoare cu cruce roșie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 16:39

Pe 24 iunie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante zile cu cruce roșie din calendarul creștin ortodox. Evenimentul religios are o semnificație aparte, fiind dedicat celui care a pregătit calea pentru venirea lui Iisus Hristos și care este considerat cel mai mare dintre proroci.

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