Trucul cu bicarbonat de sodiu care poate ajuta plantele să fie mai sănătoase și înflorire abundentă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:52

Bicarbonatul de sodiu este unul dintre cele mai versatile produse din gospodărie, fiind utilizat atât la curățenie și gătit, cât și în grădinărit. În ultimii ani, tot mai mulți pasionați de plante au început să îl folosească pentru îngrijirea florilor, susținând că poate contribui la o înflorire mai bogată și la menținerea sănătății plantelor. Totuși, specialiștii atrag atenția că bicarbonatul nu este un îngrășământ și nu hrănește plantele în mod direct.

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