Obiceiurile zilnice care îți îmbătrânesc mâinile mai repede decât crezi. Majoritatea oamenilor fac aceste greșeli

Publicat 21 iun. 2026, 22:21 Sursă Realitatea PLUS

Mâinile sunt printre primele părți ale corpului care trădează trecerea timpului, însă, paradoxal, sunt și unele dintre cele mai neglijate în rutina de îngrijire. Expuse zilnic la soare, apă, produse de curățenie și variații de temperatură, acestea sunt supuse unui proces de îmbătrânire accelerată. Chiar și obiceiurile pe care le considerăm banale pot afecta sănătatea pielii, favorizând apariția ridurilor, petelor pigmentare și a pierderii fermității. Din fericire, multe dintre aceste efecte pot fi prevenite prin câteva schimbări simple în rutina de zi cu zi.

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