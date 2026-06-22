Când se recoltează lavanda și care este momentul ideal pentru cules

Momentul recoltării lavandei depinde în mare măsură de scopul pentru care este cultivată. Fie că dorești să realizezi buchete decorative, să usuci florile sau să obții ulei esențial, perioada optimă de recoltare diferă.
Recoltarea lavandei pentru buchete
Dacă intenționezi să folosești lavanda pentru buchete, o poți recolta atunci când planta este înflorită și florile au aspectul dorit. Cele mai potrivite perioade sunt primăvara, după prima înflorire, sau toamna, la a doua înflorire, scrie Cumsa.ro.
Pentru tăiere este recomandată utilizarea unei foarfeci bine ascuțite și dezinfectate. Ramurile nu trebuie tăiate foarte aproape de bază, pentru a evita afectarea trunchiului sau a sistemului radicular al plantei.
Specialiștii recomandă recoltarea doar a florilor ajunse la maturitate. În acest fel, tulpinile aflate încă în dezvoltare vor continua să crească și să înflorească, permițând o nouă recoltare la o dată ulterioară.
Cum se usucă lavanda
Pentru uscarea lavandei, buchetele se leagă și se agață cu florile orientate în jos, într-un spațiu ferit de lumina directă a soarelui. Încăperea trebuie să fie bine ventilată, pentru a preveni apariția mucegaiului sau a proceselor de putrezire.
Recoltarea lavandei pentru obținerea uleiului esențial
Atunci când lavanda este cultivată pentru producția de ulei esențial, momentul recoltării devine mult mai important. Este recomandată alegerea unei zile însorite și lipsite de vânt, deoarece temperaturile ridicate și curenții de aer favorizează evaporarea compușilor aromatici.
De asemenea, pentru a obține un ulei de calitate, este indicat ca în cele trei zile anterioare recoltării să nu fi existat precipitații.
În general, lavanda destinată distilării se recoltează cu aproximativ 5-10 zile înainte de momentul optim pentru realizarea buchetelor. Deși perioada de înflorire se întinde, de regulă, între lunile iunie și septembrie, concentrația maximă de ulei esențial este atinsă la circa 15-20 de zile după apariția primelor flori.
Pe măsură ce planta începe să formeze semințe, cantitatea de ulei esențial scade treptat. În plus, compoziția chimică a uleiului variază pe parcursul zilei, motiv pentru care recoltarea este recomandată dimineața, după evaporarea rouei.
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La ce oră este bine să culegi lavanda
Experții recomandă ca recoltarea să fie efectuată în primele ore ale zilei, înainte ca temperaturile să crească semnificativ. Căldura favorizează evaporarea uleiurilor volatile, reducând atât cantitatea, cât și calitatea producției.
Din acest motiv, intervalul ideal pentru cules este dimineața, până în jurul orei 10:00, după ce plantele s-au uscat de umezeala acumulată peste noapte.