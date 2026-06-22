Când se recoltează lavanda și care este momentul ideal pentru cules

Publicat 22 iun. 2026, 08:10 Actualizat 22 iun. 2026, 08:14

Momentul recoltării lavandei depinde în mare măsură de scopul pentru care este cultivată. Fie că dorești să realizezi buchete decorative, să usuci florile sau să obții ulei esențial, perioada optimă de recoltare diferă.

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