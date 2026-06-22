Cele cinci zodii care vor străluci săptămâna aceasta. Vor fi răsfățatele astrelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 19:11

Săptămâna 22–28 iunie 2026 aduce o dinamică astrală intensă, cu schimbări de energie de la echilibru și claritate, la profunzime emoțională și apoi optimism și expansiune. Luna în Balanță favorizează armonia și deciziile echilibrate, Luna în Scorpion aduce transformări interioare, iar Luna în Săgetător, de pe 26 iunie, deschide drumul către încredere și noi începuturi. În acest context, cinci zodii se află printre cele mai favorizate zodii ale săptămânii.

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