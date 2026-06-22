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Lifestyle· 2 min citire

Prăjitură cu iaurt și vișine. Rețeta simplă și delicioasă, perfect echilibrat între dulce și acrișor

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 19:57

În această perioadă se coc vișinele, unele dintre fructele preferate ale românilor, apreciate pentru gustul lor ușor acrișor și aroma intensă. Acestea sunt ideale în prăjituri de casă și deserturi de vară, motiv pentru care astăzi ne-am gândit să își propunem o rețetă simplă și delicioasă de prăjitură cu iaurt și vișine.

INGREDIENTE:

5 ouă de găină

200 gr zahăr

200 gr făină

200 gr iaurt grecesc

400 gr vișine fără samburi

80 ml ulei de floarea soarelui

esență de vanilie

10 gr praf de copt

un praf sare

MOD DE PREPARARE:

Pentru început se separă albușurile de gălbenușuri. Peste albușuri se adaugă un praf de sare și se mixează bine până se obține o bezea fermă.

Se adaugă treptat zahărul, continuând mixarea până când bezeaua devine lucioasă și își păstrează forma.

Separat, se amestecă gălbenușurile, se adaugă esența de vanilie, apoi se încorporează iaurtul, iar la final uleiul, amestecând bine după fiecare ingredient.

Compoziția de gălbenușuri se toarnă peste bezea și se omogenizează cu mișcări ușoare, de jos în sus.

Se adaugă făina cernută împreună cu praful de copt și se încorporează în compoziție, tot cu mișcări ușoare, de jos în sus.

Compoziția rezultată se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează frumos.

Se adaugă vișinele scurse, din loc în loc.

Prăjitura se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 30–35 de minute, până când se rumenește frumos.

După coacere, se scoate din cuptor și se lasă la temperat.

La final, se pudrează cu zahăr și se lasă să se răcească complet înainte de a fi tăiată, potrivit sursei.

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