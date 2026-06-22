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Lifestyle· 2 min citire
Prăjitură cu iaurt și vișine. Rețeta simplă și delicioasă, perfect echilibrat între dulce și acrișor
FOTO: Colaj Realitatea.NET
În această perioadă se coc vișinele, unele dintre fructele preferate ale românilor, apreciate pentru gustul lor ușor acrișor și aroma intensă. Acestea sunt ideale în prăjituri de casă și deserturi de vară, motiv pentru care astăzi ne-am gândit să își propunem o rețetă simplă și delicioasă de prăjitură cu iaurt și vișine.
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