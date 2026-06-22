Prăjitură cu iaurt și vișine. Rețeta simplă și delicioasă, perfect echilibrat între dulce și acrișor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 19:57

În această perioadă se coc vișinele, unele dintre fructele preferate ale românilor, apreciate pentru gustul lor ușor acrișor și aroma intensă. Acestea sunt ideale în prăjituri de casă și deserturi de vară, motiv pentru care astăzi ne-am gândit să își propunem o rețetă simplă și delicioasă de prăjitură cu iaurt și vișine.

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