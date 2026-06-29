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Social· 1 min citire
Bărbat omorât în bătaie pe o stradă din Capitală. Agresorul, recidivist, a fost reținut de procurori
Justiție
Un bărbat de 41 de ani a fost ucis în bătaie duminică seară, în jurul orei 18.00, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, după ce a fost atacat violent de un bărbat de 40 de ani, recidivist.
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