Bărbat omorât în bătaie pe o stradă din Capitală. Agresorul, recidivist, a fost reținut de procurori

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 16:15

Un bărbat de 41 de ani a fost ucis în bătaie duminică seară, în jurul orei 18.00, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, după ce a fost atacat violent de un bărbat de 40 de ani, recidivist.

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