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Bărbat omorât în bătaie pe o stradă din Capitală. Agresorul, recidivist, a fost reținut de procurori

Justiție

Justiție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 16:15

Un bărbat de 41 de ani a fost ucis în bătaie duminică seară, în jurul orei 18.00, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, după ce a fost atacat violent de un bărbat de 40 de ani, recidivist.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București l-au pus sub acuzare pentru omor și l-au reținut pentru 24 de ore pe agresor.

Victima a decedat la mai puțin de o oră de la agresiune

Potrivit anchetatorilor, conflictul a izbucnit spontan, iar agresorul l-a lovit în mod repetat cu pumnii și picioarele în cap, față și pe corp. Victima a decedat la mai puțin de o oră de la agresiune.

„Victima a suferit leziuni traumatice grave, constatările preliminare medico-legale stabilind că decesul a survenit la mai puțin de o oră de la agresiune, prin stop cardiorespirator, consecutiv emoperitoneului masiv produs ca urmare a rupturii splenice și a traumatismului toracic cu fracturi costale”, se arată în comunicatul Parchetului.

Luni, agresorul va fi prezentat instanței cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile.

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