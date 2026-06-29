Cumpărăturile online din afara UE se scumpesc de la 1 iulie. Ce taxe noi plătesc românii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 16:04

Produsele comandate online din afara Uniunii Europene, în colete cu valoare sub 150 de euro, vor fi mai scumpe pentru consumatorii români începând cu 1 iulie 2026, după introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru fiecare articol dintr-un colet.

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