Cumpărăturile online din afara UE se scumpesc de la 1 iulie. Ce taxe noi plătesc românii

Produsele comandate online din afara Uniunii Europene, în colete cu valoare sub 150 de euro, vor fi mai scumpe pentru consumatorii români începând cu 1 iulie 2026, după introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru fiecare articol dintr-un colet.
Noua taxă se adaugă taxei logistice de 25 de lei/colet, deja în vigoare în România din ianuarie 2026 pentru coletele din afara UE. Până acum, pachetele sub 150 de euro beneficiau de scutire de taxe vamale la nivelul UE. Practic, de la 1 iulie, această facilitate fiscală este eliminată.
Experții Deloitte România avertizează că aplicarea simultană a celor două taxe „este posibil să descurajeze cumpărăturile online din afara Uniunii Europene, iar operatorii economici implicați în astfel de tranzacții să își regândească modelul de business”. Mai mult, în anumite cazuri, taxele cumulate ar putea depăși prețul produsului comandat.
Cum funcționează noile taxe
Taxa vamală de 3 euro se aplică per articol în funcție de încadrarea tarifară, însă dacă un colet conține mai multe produse cu aceeași încadrare tarifară, taxa se plătește o singură dată pentru toate. Ambele taxe vizează coletele cu valoare intrinsecă sub 150 de euro, adică valoarea bunurilor fără costuri adiționale precum transportul.
Obligația de plată a taxei logistice revine furnizorului, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea. Taxa vamală, colectată la bugetul UE, incumbă declarantului vamal platformei, vânzătorului, transportatorului sau, în cazuri limitate, consumatorului final.
Context european
România și Italia au fost singurele state UE care au aplicat taxa logistică de la 1 ianuarie 2026, Italia amânând între timp implementarea.
La nivel european, Consiliul și Parlamentul European au convenit pe 26 martie 2026 introducerea unei taxe logistice/de manipulare comunitare pentru coletele mici, al cărei nivel va fi stabilit printr-un act delegat al Comisiei Europene, cel târziu până la 1 noiembrie 2026. Odată adoptată, aceasta este așteptată să înlocuiască taxa de 25 de lei impusă de România.