Încă o companie uriașă, prezentă și în România, taie mii de locuri de muncă. 9.000 de angajați, afectați din cauza AI

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 15:06

Gigantul British American Tobacco intenționează să reducă aproximativ 20% din personalul său, în cadrul unui proces amplu de reorganizare bazat pe inteligența artificială. Măsura are ca scop reducerea costurilor și creșterea profiturilor, într-un context marcat de reguli tot mai stricte pentru industria tutunului și de lansări întârziate, transmite Reuters.

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