Încă o companie uriașă, prezentă și în România, taie mii de locuri de muncă. 9.000 de angajați, afectați din cauza AI

Gigantul British American Tobacco intenționează să reducă aproximativ 20% din personalul său, în cadrul unui proces amplu de reorganizare bazat pe inteligența artificială. Măsura are ca scop reducerea costurilor și creșterea profiturilor, într-un context marcat de reguli tot mai stricte pentru industria tutunului și de lansări întârziate, transmite Reuters.
Compania a anunțat luni că va elimina aproximativ 5.500 de locuri de muncă și va externaliza alte aproximativ 3.500 de posturi către firme terțe, printre care Accenture. În total, restructurarea va afecta aproximativ 9.000 de angajați.
Măsurile nu vizează Statele Unite, cea mai mare piață a companiei.
Economii de sute de milioane de lire sterline
British American Tobacco estimează că programul de reorganizare va aduce economii anuale suplimentare de 600 de milioane de lire sterline, echivalentul a 793 de milioane de dolari, până în 2028. Pentru anul 2027, compania are ca țintă economii de 500 de milioane de lire sterline.
„Aceste schimbări îi afectează pe mulți dintre colegii noștri și ne concentrăm pe sprijinirea lor în această tranziție cu grijă și respect”, a declarat directorul general Tadeu Marroco într-un comunicat.
Șeful BAT a mai spus că reorganizarea va face compania mai agilă, mai disciplinată din punct de vedere al costurilor și mai orientată către tehnologie.
Analiștii spun că amploarea reducerilor ar putea surprinde investitorii
BAT semnalase încă din februarie că noua inițiativă de creștere a productivității ar putea duce la reduceri de personal. Totuși, amploarea acestor tăieri ar putea surprinde investitorii, a transmis analistul Barclays, Pallav Mittal, într-o notă pentru investitori. În ultimii ani, creșterea vânzărilor și a profitului companiei a fost lentă. Producătorul de țigări a ratat sau a atins la limită mai multe obiective, lucru care i-a dezamăgit pe unii investitori.
Tutunul tradițional este în declin
Principalul motor al profitului BAT, tutunul tradițional, se află într-un declin ireversibil. Compania estimează o scădere de 2,5% a volumelor de vânzări din industrie în acest an. În aceste condiții, British American Tobacco încearcă să se reorienteze către alternative la fumat, precum țigările electronice și pliculețele cu nicotină. Compania s-a lovit însă de mai multe probleme în această zonă și se află în urma principalului său rival, Philip Morris International. BAT este prezentă și în România de mai bine de 25 de ani.