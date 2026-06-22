Copil de 12 ani, ucis într-un schimb de focuri. Autoritățile caută în continuare suspectul

Un băiat de doar 12 ani și-a pierdut viața după ce a fost împușcat în cap în timpul unui incident violent petrecut într-o zonă intens circulată.
Autoritățile au deschis o anchetă amplă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și pentru identificarea persoanei care a deschis focul.
Cum s-a produs incidentul
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, mai multe persoane, majoritatea adolescenți și tineri, s-ar fi întâlnit în apropierea unei intersecții din centrul orașului pentru o confruntare care ar fi fost planificată în prealabil.
Martorii susțin că altercația a escaladat rapid, iar la un moment dat au fost trase mai multe focuri de armă. Polițiștii aflați în apropiere au auzit împușcăturile și s-au deplasat imediat la fața locului.
La sosirea echipajelor, băiatul de 12 ani a fost găsit cu o rană gravă la nivelul capului. Acesta a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.
Suspectul este încă de negăsit
În cadrul investigației, polițiștii au audiat deja două persoane care s-au aflat în apropierea locului unde s-a produs incidentul. Cu toate acestea, anchetatorii au precizat că niciuna dintre ele nu este considerată responsabilă pentru focurile de armă.
Principalul suspect este în continuare căutat, iar autoritățile fac apel la populație pentru a oferi informații care ar putea conduce la identificarea acestuia.
„Avem nevoie de sprijinul comunității pentru a identifica persoana care a tras și pentru a face dreptate în acest caz tragic”, a declarat Kris Mumford, purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție Metropolitană din Nashville.
Val de emoție după moartea copilului
Decesul băiatului a stârnit numeroase reacții în rândul localnicilor și al oficialilor, care atrag atenția asupra fenomenului tot mai îngrijorător al violenței în rândul tinerilor și asupra accesului facil la arme de foc.
Jacob Kupin, membru al Consiliului Local din Nashville, a subliniat că incidentul s-a petrecut în apropierea unei zone frecventate zilnic de localnici și turiști, ceea ce putea transforma tragedia într-un eveniment cu și mai multe victime.
„Este o situație devastatoare. În perioada vacanței de vară, mulți copii petrec mai mult timp în afara casei, iar uneori ajung implicați în conflicte care pot degenera. Din păcate, asistăm din nou la o tragedie în care un tânăr a avut acces la o armă și a folosit-o într-un conflict care pare să fi fost organizat”, a declarat oficialul.
Poliția din Nashville continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile incidentului și pentru a-l identifica pe autorul împușcăturilor.