Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Premierul ungar Peter Magyar anunță înlăturarea președintelui Sulyok printr-un amendament constituțional
Peter Magyar
Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat luni în Parlament că guvernul său va iniția înlăturarea președintelui Tamas Sulyok printr-un amendament constituțional și va lansa, în această toamnă, un amplu proces de reformă constituțională.
Citește și
- 14:07Zece persoane au murit înecate în Franța, într-o zi marcată de caniculă puternică
- 13:43Mesaj ferm de la Zelenski: Ucraina va decide cine reprezintă Europa la negocierile cu Rusia
- 13:34Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: temperaturi de 39°C. Populația, sfătuită să evite deplasările neesențiale
- 13:22Tragedie în Italia: o româncă și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Torino
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News