Premierul ungar Peter Magyar anunță înlăturarea președintelui Sulyok printr-un amendament constituțional

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 15:57

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat luni în Parlament că guvernul său va iniția înlăturarea președintelui Tamas Sulyok printr-un amendament constituțional și va lansa, în această toamnă, un amplu proces de reformă constituțională.

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