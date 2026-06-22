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Premierul ungar Peter Magyar anunță înlăturarea președintelui Sulyok printr-un amendament constituțional

Peter Magyar

Peter Magyar

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 15:57

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat luni în Parlament că guvernul său va iniția înlăturarea președintelui Tamas Sulyok printr-un amendament constituțional și va lansa, în această toamnă, un amplu proces de reformă constituțională.

Potrivit șefului executivului de la Budapesta, mandatul actualului președinte se va încheia imediat după intrarea în vigoare a modificărilor constituționale. Noua Constituție urmează să fie supusă aprobării prin referendum, iar Parlamentul va alege ulterior un nou șef al statului.

Peter Magyar a declarat că reformele au ca scop combaterea corupției și eliminarea influenței „mafiei politice și economice” asupra statului ungar. Printre măsurile anunțate se numără limitarea la 12 ani a mandatului parlamentarilor și stabilirea unei limite de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale, modificare care ar conduce la încheierea mandatului actualului președinte al instituției, Peter Polt.

Premierul a susținut că Ungaria are nevoie de o Constituție care să fie acceptată de întreaga societate și care să reziste dincolo de ciclurile politice. El a comparat viitoarele măsuri cu reformele adoptate de Italia în lupta împotriva crimei organizate, subliniind însă că autoritățile ungare intenționează să prevină apariția unor crize similare prin acțiuni ferme și rapide.

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