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Extern· 2 min citire
Mutare strategică la Moscova: Rusia redirecționează petrolul din Kazahstan către Marea Neagră
Foto/Profimedia
Rusia schimbă rutele energetice și redirecționează exporturile de țiței din Kazahstan din portul baltic Ust-Luga către Novorossiisk, la Marea Neagră, potrivit Reuters. Manevra are ca scop eliberarea capacităților de transport pentru propriul petrol, într-un moment în care atacurile ucrainene cu drone au sporit riscurile maritime, determinând unii armatori să evite porturile rusești din regiune.
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