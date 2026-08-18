Escaladare în Orientul Mijlociu: Israelul a lovit o bază militară din Siria

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 18:57

Un atac masiv al forțelor aeriene israeliene a paralizat baza militară Abu Al-Duhur din nord-vestul Siriei. În urma celor opt lovituri de precizie, pista aerodromului și mai multe depozite strategice au fost avariate grav, într-o nouă ofensivă vizând infrastructura militară din regiune.

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