Escaladare în Orientul Mijlociu: Israelul a lovit o bază militară din Siria

Un atac masiv al forțelor aeriene israeliene a paralizat baza militară Abu Al-Duhur din nord-vestul Siriei. În urma celor opt lovituri de precizie, pista aerodromului și mai multe depozite strategice au fost avariate grav, într-o nouă ofensivă vizând infrastructura militară din regiune.
Tensiunile militare din regiune au atins un nou prag critic marți dimineață, în urma unui atac aerian masiv atribuit aviației israeliene asupra aerodromului militar Abu Al-Duhur. Situată în provincia Idlib, la doar 70 de kilometri de granița cu Turcia, baza a fost ținta a opt lovituri de precizie care au vizat pista de aterizare și depozitele de muniție. Deși obiectivul nu mai era funcțional încă din 2012, odată cu izbucnirea Războiului Civil Sirian, raidul a provocat pagube materiale însemnate, fără a înregistra însă victime umane, potrivit datelor transmise de agenția de stat siriană Ekhbariya.
Reacțiile diplomatice internaționale nu au întârziat să apară, atacul având loc imediat după vizita unei delegații oficiale turce în Siria. Ministerul de Externe de la Ankara, condus de Hakan Fidan, a condamnat ferm operațiunea militară, exprimând îngrijorări profunde privind destabilizarea suplimentară a zonei. La rândul său, Ministerul de Externe de la Damasc a cerut intervenția de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a stopa ceea ce consideră a fi o încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a țării. Chiar și Statele Unite, prin vocea emisarului special Tom Barrack, au taxat acțiunea drept o escaladare inutilă care subminează eforturile de cooperare și stabilitate regională.
Frecvența acestor bombardamente este strâns legată de eforturile recente ale Siriei de a-și reconstrui capacitățile defensive, proces intensificat după căderea fostului regim Bashar al-Assad și sprijinit activ de Turcia. În contextul în care forțele siriene au desfășurat recent exerciții aeriene cu avioane de vânătoare MiG-21 în nordul țării, Tel Avivul își menține o politică de toleranță zero față de reînarmarea vecinului său. Avertismentele repetate lansate de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, confirmă intenția de a împiedica orice consolidare militară la graniță, menținând totodată o prezență extinsă a trupelor israeliene în zona tampon din Înălțimile Golan.