Atac la bordul cursei Flydubai. Procurorii au confirmat că a fost un „atac terorist”, iar arma folosită a fost un topor

Publicat 3 oct. 2026, 10:25 Actualizat 3 oct. 2026, 10:29 Sursă Realitatea.net, agerpres

Noi informații șocante ies la iveală despre incidentul petrecut la bordul unei curse Flydubai care zbura între Dubai și Tel Aviv. Procurorii din Emiratele Arabe Unite au confirmat oficial că este vorba despre un „atac terorist”, după ce copilotul aeronavei l-ar fi atacat pe comandantul de zbor cu un topor, în încercarea de a prelua controlul avionului.

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