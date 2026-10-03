Atac la bordul cursei Flydubai. Procurorii au confirmat că a fost un „atac terorist”, iar arma folosită a fost un topor

Noi informații șocante ies la iveală despre incidentul petrecut la bordul unei curse Flydubai care zbura între Dubai și Tel Aviv. Procurorii din Emiratele Arabe Unite au confirmat oficial că este vorba despre un „atac terorist”, după ce copilotul aeronavei l-ar fi atacat pe comandantul de zbor cu un topor, în încercarea de a prelua controlul avionului.
Anunțul a fost făcut sâmbătă de Parchetul din Emiratele Arabe Unite, în urma anchetei deschise după incidentul petrecut miercuri la bordul cursei FZ1073 operată de compania Flydubai, informează agenţiile WAM, EFE şi Reuters, potrivit Agerpres.
Potrivit autorităților, copilotul ar fi folosit un „topor de urgență” aflat în cabină pentru a-l ataca pe pilot, într-o tentativă de a prelua controlul aeronavei și de a duce la capăt un atac terorist.
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Cum s-a derulat tentativă de preluare a controlului avionului?
Procurorii emiratezi au precizat că atacul s-a produs în interiorul cabinei de pilotaj, una dintre cele mai securizate zone ale unei aeronave comerciale.
Conform comunicatului oficial, copilotul a încercat „să preia controlul aeronavei și să comită un atac terorist”, folosind un topor special destinat situațiilor de urgență la bord.
Acest tip de echipament, cunoscut în aviație sub denumirea de „crash axe”, este păstrat în cockpit și este utilizat exclusiv pentru evacuarea de urgență sau pentru accesul prin structura aeronavei în cazul unui accident.
Ce piste urmăresc procurorii din Emiratele Arabe Unite?
Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a anunțat că investigația este în plină desfășurare.
Anchetatorii analizează circumstanțele exacte ale incidentului, posibilele motive ale atacului, eventualele legături cu organizații sau grupări extremiste, precum și toate probele fizice și digitale disponibile.
Potrivit Reuters, citată de presa internațională, copilotul implicat în incident a fost identificat drept Hammam Al-Hammami, cetățean al Omanului.
Confirmarea oficială a caracterului terorist al incidentului transformă cazul într-unul dintre cele mai grave episoade de securitate aeriană investigate în regiune în ultimii ani.
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