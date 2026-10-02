Țările G7 eliberează 100 de milioane de barili de petrol și motorină. Anunțul președintelui Emmanuel Macron

Publicat 2 oct. 2026, 21:04 Actualizat 2 oct. 2026, 21:09

Țările din G7 vor pune la dispoziție ”până la 100 de milioane de barili” de motorină și țiței în următoarele patru luni, a anunțat vineri președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Élysée a subliniat că măsura ar trebui să contribuie la scăderea prețurilor la energie, relatează BFM TV.

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