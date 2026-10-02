Țările G7 eliberează 100 de milioane de barili de petrol și motorină. Anunțul președintelui Emmanuel Macron

Țările din G7 vor pune la dispoziție ”până la 100 de milioane de barili” de motorină și țiței în următoarele patru luni, a anunțat vineri președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Élysée a subliniat că măsura ar trebui să contribuie la scăderea prețurilor la energie, relatează BFM TV.
Anunțul președintelui Emmanuel Macron
”Ne vom îndeplini angajamentele printr-o eliberare coordonată, prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), a 100 de milioane de barili, care va începe imediat şi se va desfăşura pe o perioadă de 4 luni, incluzând o eliberare substanţială de motorină, concentrată la începutul perioadei, în primele 20 de zile, de către membrii şi partenerii G7”, a declarat Emmanuel Macron la finalul unei reuniuni a preşedinţilor şi şefilor de guvern din G7.
Președintele Franței a subliniat că ”am convenit că nu vor exista restricţii sau interdicţii de export între membrii G7”.
Liderul de la Élysée a menționat că Donald Trump, care ameninţase că va interzice exporturile de gaz american, a fost, de asemenea, ”foarte clar în această privinţă”.
Donald Trump: ”Europa a acceptat să pună pe piaţă o cantitate uriaşă din motorina sa”
În acelaşi timp, preşedintele american a afirmat vineri că ”Europa tocmai a acceptat să pună pe piaţă o cantitate uriaşă din motorina sa stocată în cantităţi mari”, într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social. ”Procesul va începe imediat”, a asigurat preşedintele american.
Washingtonul a avertizat joi Europa că este ”în interesul său” să colaboreze cu Statele Unite pentru a asigura disponibilitatea combustibililor. Totodată, autoritățile americane au evocat posibilitatea interzicerii exporturilor de motorină către Europa. Potrivit unui studiu realizat de Oxford Economics, o astfel de măsură ar putea duce la o creștere cu 40%-50% a prețurilor motorinei pe continent. În Franța, prețul ar putea depăși cu mult pragul de 3 euro pe litru.
Dependența Europei de motorina americană
Miza este importantă pentru Europa, care a ajuns să depindă tot mai mult de motorina importată din Statele Unite, în special după embargoul impus produselor petroliere rusești și pe fondul perturbărilor aprovizionării din Orientul Mijlociu, provocate de războiul împotriva Iranului.
Franța consumă aproximativ 600.000 de barili de motorină pe zi și importă aproape jumătate din această cantitate, a declarat Emmanuel Macron pe 21 septembrie 2026.
Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, în mai 2025, statele membre ale Uniunii Europene dețineau rezerve de aproximativ 39 de milioane de tone de motorină, echivalentul a circa 290 de milioane de barili. Franța avea cele mai mari rezerve, cu 21% din total, urmată de Germania și Spania.