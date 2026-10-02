Roboții trimiși la casat au fost învățați să sară în oțel topit, sub îndrumarea lui Arnold Schwarzenegger
Roboții au fost învățați să sară în oțel topit.
Compania americană Figure, specializată în dezvoltarea roboților umanoizi controlați cu ajutorul inteligenței artificiale, a găsit o metodă spectaculoasă pentru a scăpa de modelele F.02 devenite învechite. Roboții au fost învățați să sară într-un cuptor cu oțel topit, într-o operațiune inspirată direct din celebra serie de filme „Terminator”, cu Arnold Schwarzenegger.
Ideea a pornit chiar de la actorul american, iar rezultatul a fost transformat într-un videoclip promoțional în care Schwarzenegger apare alături de roboții Figure.
Cum au ajuns roboții într-un cuptor cu oțel topit
Figure intenționa să distrugă o mare parte din flota de roboți umanoizi F.02 pentru a-și proteja proprietatea intelectuală și pentru a accelera trecerea la producția următorului model.
Problema era însă timpul necesar pentru demontarea roboților. Operațiunea ar fi durat prea mult, astfel că reprezentanții companiei au cerut utilizatorilor de internet să vină cu idei pentru distrugerea echipamentelor.
Soluția propusă a venit dintr-o sursă neașteptată. Arnold Schwarzenegger le-a sugerat celor de la Figure să topească roboții.
„Răspunsul categoric a venit dintr-o sursă neașteptată: Arnold Schwarzenegger, care ne-a sugerat să-i topim. L-am contactat pe Arnold şi, când şi-a exprimat dorinţa de a participa, am pus totul în mişcare”, a declarat compania într-un comunicat de presă.
Astfel, ceea ce părea inițial o idee desprinsă dintr-un film a devenit planul pentru distrugerea roboților F.02.
Scena din Terminator care a inspirat operațiunea
Metoda aleasă face trimitere la una dintre cele mai cunoscute scene din „Terminator 2: Ziua Judecății”, film în care Arnold Schwarzenegger interpretează robotul T-800.
În secvența finală a producției, T-800 se sacrifică și cere să fie aruncat într-o cuvă cu oțel topit pentru ca tehnologia sa să fie distrusă. Gestul are rolul de a împiedica tehnologia să ajungă la oameni și de a proteja viitorul omenirii.
Figure a preluat practic această idee pentru operațiunea prin care și-a eliminat roboții F.02. De această dată, însă, nu era vorba despre salvarea omenirii, ci despre retragerea unor roboți deveniți învechiți și protejarea proprietății intelectuale a companiei.
Nicio oțelărie din SUA și Mexic nu a vrut să-i topească
Pentru a pune în practică planul, compania de tehnologie a căutat o oțelărie care să accepte să introducă roboții în cuptor.
Figure a contactat mai multe oțelării din Statele Unite și Mexic. Toate au refuzat însă propunerea, deoarece roboții erau echipați cu baterii de litiu.
Prezența bateriilor reprezenta un risc pentru instalațiile costisitoare ale oțelăriilor, astfel că operațiunea nu a putut fi realizată în aceste unități.
În cele din urmă, compania a găsit o turnătorie dispusă să accepte provocarea. Aceasta se află în Imatra, în Finlanda.
Acolo au fost transportați roboții F.02 care urmau să fie distruși.
Roboții au fost antrenați să sară de la etajul al doilea
Înainte de călătoria în Finlanda, inginerii Figure au avut de rezolvat o altă problemă. Roboții trebuiau să fie capabili să execute salturile cu suficientă precizie pentru a ajunge în zona dorită.
Antrenamentele au avut loc la sediul companiei din San Jose, California. Roboții F.02 au fost învățați să sară de la etajul al doilea pe niște uriașe paturi gonflabile.
Acestea simulau cuva în care urma să ajungă oțelul topit. Exercițiile au permis inginerilor să pregătească roboții pentru ceea ce avea să fie ultima lor misiune.
Pentru această operațiune a fost creat și un nou model de inteligență artificială. Acesta le-a permis roboților să execute salturile cu precizie.
Ca referință pentru mișcările roboților au fost folosite mișcările cascadorilor din scenele filmelor de acțiune.
F.02 au ajuns în cuptorul din Finlanda
După ce au fost antrenați pentru salturile necesare, roboții au fost transportați la turnătoria din Imatra.
Acolo, F.02 și-au executat misiunea în condiții extreme. Roboții au trebuit să funcționeze în apropierea unui cuptor cu arc electric de 75 de tone, unde erau expuși atât la temperaturi foarte ridicate, cât și la câmpurile electromagnetice produse de instalație.
Potrivit companiei, roboții și-au îndeplinit misiunea fără probleme, în ciuda condițiilor dificile.
Videoclipul promoțional realizat de Figure îl are în distribuție și pe Arnold Schwarzenegger. Într-una dintre secvențe, un robot apucă un lanț și îl folosește pentru a coborî în cuva cu oțel topit, într-o imagine care reproduce scena celebră din „Terminator”.
Alți roboți sunt prezentați în timp ce se lansează în salturi acrobatice către creuzet.
Aproape întreaga flotă F.02 a fost distrusă
Figure a anunțat că a distrus aproape toți roboții care făceau parte din modelul F.02.
Compania a păstrat doar câteva exemplare, pe care intenționează să le conserve.
Metalul rezultat în urma topirii roboților nu va fi însă abandonat. Figure intenționează să îl transforme în obiecte comemorative dedicate modelului umanoid F.02.
Aceste obiecte vor fi realizate din barele metalice obținute după topirea roboților și urmează să fie puse ulterior în vânzare.
Figure precizează că videoclipul nu a fost făcut cu AI
Deși Figure este o companie specializată în robotică bazată pe inteligență artificială, reprezentanții săi au ținut să precizeze că această tehnologie nu a fost utilizată pentru realizarea videoclipului promoțional.
Compania a explicat că producția a fost realizată cu ajutorul lui Arnold Schwarzenegger și al propriei echipe de filmare.
„Cu ajutorul lui Arnold Schwarzenegger şi al echipei noastre de filmare, am realizat ceva cu adevărat extraordinar. Într-o eră a imaginilor generate de inteligenţa artificială, merită clarificat: am antrenat roboţi să sară autonom, i-am trimis în Finlanda şi i-am pus să sară într-o cuvă pentru oţel topit”, a declarat compania.
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