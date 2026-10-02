Roboții trimiși la casat au fost învățați să sară în oțel topit, sub îndrumarea lui Arnold Schwarzenegger

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 oct. 2026, 20:42

Compania americană Figure, specializată în dezvoltarea roboților umanoizi controlați cu ajutorul inteligenței artificiale, a găsit o metodă spectaculoasă pentru a scăpa de modelele F.02 devenite învechite. Roboții au fost învățați să sară într-un cuptor cu oțel topit, într-o operațiune inspirată direct din celebra serie de filme „Terminator”, cu Arnold Schwarzenegger.

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