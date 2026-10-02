Ciumă în Rusia. O angajată a unui institut de cercetare a murit, iar medicii caută sursa infectării

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 18:25

Un caz de ciumă a fost raportat în Rusia, în regiunea Irkutsk, iar autoritățile sanitare încearcă să stabilească în ce condiții a avut loc infectarea. Victima este o femeie care lucra într-o instituție specializată în combaterea și cercetarea ciumei și care a murit după ce a dezvoltat forma pulmonară a bolii.

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