Ciumă în Rusia. O angajată a unui institut de cercetare a murit, iar medicii caută sursa infectării

Un caz de ciumă a fost raportat în Rusia, în regiunea Irkutsk, iar autoritățile sanitare încearcă să stabilească în ce condiții a avut loc infectarea. Victima este o femeie care lucra într-o instituție specializată în combaterea și cercetarea ciumei și care a murit după ce a dezvoltat forma pulmonară a bolii.
Informația despre cazul de ciumă din Rusia a fost relatată de presa internațională, care citează informații apărute în presa locală. Incidentul a determinat autoritățile medicale să ia măsuri de precauție și să investigheze posibila sursă a contaminării.
Femeia s-ar fi întors recent dintr-o deplasare în Bureatia
Potrivit informațiilor disponibile, femeia lucra într-un institut specializat în combaterea ciumei. Cu puțin timp înainte de apariția simptomelor, aceasta se întorsese dintr-o deplasare profesională în Bureatia, regiune în care există focare naturale ale bacteriei care provoacă boala.
Această deplasare reprezintă una dintre ipotezele analizate de specialiști, arată Mediafax. Totuși, ancheta medicală ia în calcul și o posibilă expunere produsă chiar în timpul activității desfășurate în laborator.
Una dintre variantele investigate este că angajata ar fi spart accidental o eprubetă care conținea material potențial periculos. Potrivit informațiilor relatate de presa locală, femeia le-ar fi spus medicilor despre acest incident după ce a fost internată.
Deocamdată, specialiștii nu au stabilit cu certitudine sursa infectării.
Spitalul în care a fost tratată femeia, plasat în carantină
După apariția cazului, unitatea medicală în care femeia a primit îngrijiri a fost închisă și plasată în carantină. Măsura are rolul de a limita eventualul risc de transmitere, în special având în vedere că forma pulmonară a ciumei se poate transmite pe cale respiratorie.
Autoritățile și specialiștii analizează circumstanțele în care s-a produs infectarea și verifică eventualele persoane care ar fi putut intra în contact cu pacienta.
Cum se transmite ciuma
Ciuma este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis. În mod obișnuit, transmiterea poate avea loc prin înțepătura puricilor infectați sau prin contactul direct cu animale bolnave ori moarte.
Forma pulmonară este diferită prin faptul că bacteria se poate transmite de la o persoană infectată către alta prin picături respiratorii, în special în cazul contactului apropiat.
Deși numele bolii este asociat în principal cu marile epidemii din trecut, ciuma nu a fost eradicată. În prezent, boala poate fi tratată cu antibiotice, iar intervenția medicală rapidă este esențială pentru reducerea riscului de complicații grave.
Ciuma mai apare și în prezent
Organizația Mondială a Sănătății raportează în continuare cazuri de ciumă în anumite regiuni ale lumii. Îmbolnăvirile sunt întâlnite mai ales în zone în care bacteria circulă în mod natural în rândul anumitor populații de rozătoare și al puricilor care le parazitează.
Cazul raportat în Rusia readuce în atenție faptul că, deși ciuma este astăzi mult mai rară și poate fi tratată, bacteria responsabilă de boală continuă să existe în anumite ecosisteme.
În cazul femeii din regiunea Irkutsk, investigațiile continuă pentru stabilirea exactă a modului în care aceasta a intrat în contact cu agentul infecțios.